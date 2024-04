Un virus indétectable sévit sur Windows pour pirater votre PC ou voler vos données bancaires

HP alerte sur un malware ayant modernisé son fonctionnement et s’avérant redoutable pour les PC.

Un malware qui contourne directement l’antivirus par défaut de Windows en modifiant ses paramètres pour éviter d’être détecté et ainsi être libre d’agir. Ce n’est que l’un des points qui font de Raspberry Robin un redoutable logiciel malveillant pour vos PC. Les spécialistes de HP expliquent que ce virus, déjà identifié, était autrefois transmis simplement par clé USB mais a modernisé son mode déploiement.

Aujourd’hui, il est ainsi possible de télécharger des fichiers infectés par ce malware, notamment dans un format (WSF) utilisé par les administrateurs et les logiciels légitimes qui cherchent à automatiser les tâches au sein de Windows. Une fois installé, le virus va ainsi contourner l’antivirus et pouvoir agir librement dans plusieurs buts selon la personne qui vous a infecté : télécharger des malwares spécifiques qui permettent soit de contrôle le PC à distance, soit de dérober vos données, personnelles ou bancaires… Certains gangs spécialisés dans les ransomwares l’utilisent également.

