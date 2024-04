Clin d’oeil : l’unboxing du nouveau décodeur TV d’Orange

Des premiers abonnés Orange reçoivent actuellement leur tout nouveau player de l’opérateur, l’un d’entre eux a d’ailleurs décidé d’en faire un unboxing complet.

L’opérateur historique a dévoilé un nouveau décodeur TV 6, proposé uniquement au sein de l’offre Livebox Max. Plus rapide, plus performant et plus écologique, le player a des qualités mais est aussi critiqué pour son manque d’innovation, ainsi que l’absence d’Android TV. Un internaute a cependant publié sur X son retour sur sa première expérience avec le décodeur.

Une expérience semble-t-il très positive, l’abonné exprimant une satisfaction sur de nombreux aspects du décodeur y compris dans le détail comme l’utilisation d’un même câble d’alimentation d’une ancienne version à l’autre.

Tout d’abord un point de détail mais bien pratique : L’alimentation est la même que celle du décodeur UHD. Je n’ai même pas sorti le câble fourni, j’ai branché directement la TV 6 à la place de l’UHD. Temps gagné : 1min06 merci Orange pic.twitter.com/iCNOaF0Tpd — Rémi (@lachape_one) April 15, 2024

La télécommande est d’ailleurs jugé assez surprenante du fait de sa taille par rapport au player, assez petit, et par ses touches. L’intégration d’Alexa est apparemment bien réalisée, évitant la commande depuis la télécommande et directement depuis le player. Le WiFi 6 a également semble-t-il un bel intérêt en termes de débits, même si que ce soit en connexion ethernet ou sans-fil, la bande-passante est largement suffisante pour un visionnage de contenu 4K.

En terme de connectivité, on est toujours sur de l’Ethernet Gigabit, et surtout le Wifi 6. Pour voir le gain apporté par ce dernier, j’ai utilisé le test de débit Netflix, à gauche vous avez le débit Ethernet et à droite Wifi 6 pic.twitter.com/IgUKuYSNZm — Rémi (@lachape_one) April 15, 2024

Du point de vue de l’expérience utilisateur, l’interface est ainsi jugée fluide et la qualité des vidéos est “nickel”, notamment sur YouTube. Il y a tout de même un point plutôt négatif soulevé par cet internaute décidément conquis par le player : ce dernier n’enregistre pas les informations du précédent décodeur et il a du saisir tous ses identifiants. Il conclut que le décodeur est un bel objet”, mais salue également “l’excellente initiative de proposer une étude sur les applis TV d’Orange pour Apple TV et Google TV – presque en même temps que le lancement du nouveau décodeur d’ailleurs. Avec toutes ces solutions , chacun pourra trouver son bonheur. ” Si l’expérience d’utilisation est propre à chaque individu, malgré l’enthousiasme de l’internaute, il semble n’y avoir aucun réel effet wouaw au produit…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox