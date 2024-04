Iliad lance déjà la nouvelle Freebox Pop WiFi 7 en Italie, son prix est imbattable

L’iliadbox est désormais proposée sur le marché italien dans une version WiFi 7. Il s’agit du nouveau serveur Pop lancé fin mars en France. Les nouveautés sont les mêmes.

Top départ pour l’iliadbox WiFi 7 en Italie ! Seulement 20 jours après Free, l’opérateur italien du groupe iliad lance le tout nouveau serveur WiFi 7 de la Freebox Pop de l’autre côté des Alpes.

“Nous annonçons aujourd’hui le lancement de notre offre fibre avec modem Wi-Fi 7 inclus “, se félicite iliad Italia ce 16 avril, devenant par la même occasion le premier opérateur à proposer cette technologie en Italie et le second au monde après Free.

Ce serveur WiFi 7 est bi-band comme en France, cela signifie qu’il propose des débits deux fois plus rapides que le WiFi 6, soit jusqu’à 2,2 Gbit/s. Il ne s’agit donc pas du WiFi 7 dans sa version optimale proposé avec la Freebox Ultra et l’ajout de la bande 6 GHz, de quoi atteindre des débits descendant jusqu’à 4 Gbit/s.

A première vue, aucune modification en matière de hardware n’a été apportée à l’iliadbox par rapport au routeur Pop WiFi 7, les utilisateurs peuvent eux aussi mieux gérer la consommation d’énergie grâce à un nouveau bouton marche/arrêt, et l’intégration d’un mode veille totale économisant 92% d’énergie

A contrario de la Freebox Pop, l’iliadbox est 100% fibre depuis son lancement en janvier 2022. Près de deux ans plus tard soit fin décembre 2023, 207 000 foyers italiens l’ont adopté.

“À ce jour, iliad couvre plus de 13 millions de logements en fibre optique, résultat d’un investissement continu dans la diffusion de connectivité de dernière génération, à travers des partenariats stratégiques avec tous les grossistes italiens”, explique l’opérateur.

Un prix canon et un répéteur WiFi 7 en location

Si en France, les abonnés profitent d’un offre triple play avec un player TV et l’accès à de nombreuses chaînes, ce n’est pas le cas en Italie. Ainsi, l’iliabox WiFi est une offre fixe simple sans TV. Celle-ci est proposée à 24,99€/mois ou 19,99€/mois à ceux qui ont souscrit un forfait mobile à 9,99€ chez Iliad Italia

L’offre comprend également les appels illimités vers les fixes et mobiles d’ Italie et vers les fixes de plus de 60 pays à travers le monde. Le coût d’installation est de 39,99 € une fois. Les abonnés peuvent également profiter d’un répéteur WiFi 7, proposé à la location au prix de 1,99€/mois alors que celui-ci est inclus dans l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox