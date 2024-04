Les abonnés Freebox Révolution Light et Ultra Essentiel bénéficient eux aussi de Cafeyn offert

“Les plus grands journaux et magazines dans une seule app”, l’accès à cafeyn est offert pendant 3 mois après activation dans les nouvelles offres Freebox Révolution Light et Ultra Essentiel.

Non mise en avant sur le site de Free, l’offre comprenant l’accès offert à Cafeyn pendant 3 mois est également disponible pour les abonnés Freebox Révolution Light et Ultra Essentiel. Pour l’activer, il suffit de se rendre sur l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Mon abonnement”.

Lancée en septembre 2023 à destination des abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop, cette promo est idéale pour profiter de 2 500 titres titres proposés, sans publicité, et au mode hors ligne. Dans le catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, Society, L’Express, Libération, Le Parisien, La Tribune, Le JDD, Science & Vie ou encore Elle, Cosmopolitan, Paris Match, Auto Plus, So Foot et RollingStone. L’abonnement passera ensuite à 9,99€/mois.

Cafeyn est également inclus avec l’offre Freebox Ultra. L’offre est disponible sur tablette et smartphone via l’application Cafeyn, l’utilisation est limitée à une connexion à la fois.

Affichée à 29,99€/mois, la nouvelle Freebox Révolution Light inclut également Amazon Prime sans surcoût pendant 6 mois. Pour sa part, l’offre Ultra Essentiel (39,99€/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois) inclut TV by Canal, et offre le service d’Amazon également pendant 6 mois, mais aussi Disney+ sans pub et Canal+ La Chaîne en live pendant 3 mois.

