Le saviez-vous : tous les abonnés Freebox peuvent enclencher plusieurs modes de Free pour ne pas être dérangé

Abonnés Freebox, vous restez chez vous pendant vos congés ? Free permet d’activer le “mode vacances” afin d’avoir la paix. L’opérateur permet d’activer également d’autres option pour éviter d’être importuné.

Il y a des moments tels que le week-end, les jours fériés, les vacances d’été ou d’hiver ou les périodes de préparation à des concours durant lesquels on désire ne pas être dérangé par des appels sur sa ligne fixe, notamment pour de la prospection commerciale. Free propose justement une fonction de ce genre aux abonnés Freebox.

Une fois connecté à l’Espace Abonné, rendez-vous dans la rubrique “Téléphonie”, puis la sous-rubrique “Gestion de mes services téléphoniques”. Vous y trouverez différentes options parmi lesquelles un “mode vacances”. Concrètement, une fois ce mode activé, la personne tentant de vous appeler entendra plusieurs fois le message vocal suivant : “Votre correspondant est momentanément absent, veuillez le recontacter ultérieurement”. Après quoi la communication sera coupée, sans passage par le répondeur. De quoi couper directement l’herbe sous le pied.

Pour l’activation du mode, il suffit de basculer le curseur à côté de l’option sur “oui”, de faire défiler la page des options et de cliquer sur le bouton “Enregistrer les modifications”. Notez d’ailleurs que la manipulation doit être réalisée en étant connecté au réseau de la Freebox associée au numéro de téléphone. Un message d’erreur vous le rappellera si vous tentez de le faire ailleurs: “Adresse IP origine invalide. Pour des raisons de sécurité, les modifications concernant votre compte téléphonie ne sont possibles que depuis votre Freebox”.

Une fonction de filtrage des appels entrants est également disponible dans cette rubrique pour ne pas vous laisser importuner en bloquant les appels indésirables. Cet l’antispam permet d’éviter aux vendeurs de fenêtres, assureurs peu scrupuleux, fausses enquêtes d’opinion de vous contacter.

Free permet aussi d’activer anti appels non sollicités et de régler le niveau de tranquillité souhaitée sur la liste des appels rejetés par Free.Une autre option permet bloquer les appels sortants vers les 089 et vers les 3BPQ à l’exception des 30PQ, des 31PQ et du 3244. Et pour s’assurer une tranquillité encore plus optimale, le FAI permet de rejeter les appels des correspondants qui cherchent à vous joindre sur votre ligne Freebox en ayant masqué leur numéro. “Les appelants dont le numéro est caché sont avertis par un message automatique indiquant que vous refusez les appels anonymes. Pour vous contacter directement, ils pourront simplement renouveler leur appel après avoir désactivé l’option de restriction de présentation d’identité”.

Nouvelles interdictions sur le démarchage téléphonique

Depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est donc, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » qu’à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. Toutefois, il ne s’applique pas si le consommateur a donné son consentement exprès et préalable pour être appelé.

Les consommateurs ne doivent également être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois par mois (période de trente jours calendaires) par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.

