Ligue 1 : la nouvelle plateforme Max entre soudainement dans la course pour les droits TV, accord préliminaire avec la LFP

A peine lancée en France, la plateforme Max de Warner Bros Discovery pourrait devenir le diffuseur de la Ligue 1, la chaîne dédiée et pensée par la LFP pourrait intégrer l’abonnement premium du service avec l’option sport. Au total, l’abonnement reviendrait à 27,99€/mois.

Nouveau rebondissement dans le long feuilleton des droits TV de la Ligue 1. A la suite de l’offre de 375 millions d’euros par an proposée par DAZN sur une période de 5 années, une seconde option émerge. Selon L’Equipe, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a entamé des discussions avec Warner Bros Discovery. Ces négociations ont abouti à un accord préliminaire, soumis à l’approbation du conseil d’administration de la Ligue.

Selon cet accord, la plateforme Max de Warner Bros Discovery pourrait ainsi devenir le diffuseur de la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP de quoi obtenir une large visibilité puisque Max est disponible sur de nombreux supports comme par exemple les box des opérateurs.

Si le flou persiste quant aux modalités exactes de diffusion, un tarif ait été évoqué. Il pourrait s’agir d’une offre complète qui serait proposée à 27,99 euros par mois, incluant tous les matchs de Ligue 1, les sports diffusés sur les chaînes Eurosport (cyclisme, tennis, etc.) et un accès intégral au catalogue de films et séries de Max qui pour l’heure propose une formule à 18,99€/ mois avec l’option Sport. Pour accéder à toute la Ligue 1, un supplément de 9 euros serait ainsi nécessaire. Cet abonnement serait est plus avantageux que l’offre 100% Ligue à 30 euros par mois, imaginé par la LFP au départ.

Toujours selon le quotidien sportif, les clubs professionnels se sont réunis ce samedi 6 juillet mais n’ont pas choisi entre les deux offres. BeIN Sports n’aurait pas soumis de nouvelle offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox