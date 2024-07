Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur annoncer une mauvaise nouvelle

A partir du 9 août prochain, les abonnés Freebox Ultra et Delta devront payer 1,99€/mois s’ils ne veulent pas de publicités sur Prime Video.

Il faudra bientôt payer plus pour s’affranchir des publicités sur Prime Video pour les abonnés Freebox Delta et Ultra. Depuis le mois d’avril et lancement de l’option sans pub sur la plateforme du géant américain, les clients disposant d’une des deux box haut de gamme de Free profitent d’un sursis. Mais dès le mois prochain, cette prolongation va prendre fin. Dans un mail envoyé actuellement aux abonnés concernés, Free informe “qu’à compter du 09 aout cette offre prendra fin, et votre service Prime Video inclura désormais de la publicité en quantité limitée”. Pour ceux qui souhaiteront profiter de Prime Video sans publicité, ils pourront à compter de cette même date se rendre sur primevideo.com, rubrique Compte et paramètres > Mon compte et prendre l’option sans publicité à 1,99€/mois.

Les abonnés Freebox Delta et Ultra continueront toutefois de profiter de Prime Video inclut dans leur offre. “Nous vous rappelons que le prix de votre abonnement Freebox reste inchangé et toujours sans engagement“, précise Free. Début avril, Prime Video avait déjà prévenu une première fois les abonnés Freebox par courriel.

