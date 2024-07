Orange prévient ses abonnés de la fin à venir de ses réseaux 2G et 3G

Des abonnés de l’opérateur historique commencent à être avertis par message des dates d’extinction de la 2G et de la 3G chez Orange.

Depuis 2022, Orange planifie la fin de ses réseaux devenus obsolètes face à la 4G et la 5G. Il n’est d’ailleurs pas le seul,SFR a, lui aussi, prévu une extinction de la 2G et de la 3G à l’avenir, mais Orange commence à prévenir ses abonnés par SMS concernant les dates prévues.

Dans un SMS partagé sur X, l’opérateur indique ainsi que la 2G s’arrêtera définitivement le 31 décembre 2025 tandis que la 3G s’arrêtera le 31 décembre 2028. Un arrêt justifié par l’opérateur historique par la volonté de réutiliser les fréquences allouées pour la 4G et la 5G. Les réseaux seront ainsi mieux gérés et Orange entend “les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G“. Pour rappel, l’opérateur utilise les fréquences 900MHz pour la 2G et la 3G, 1800Mhz en 2G et 2100 MHz en 3G.

On parlait d’obsolescence dans l’automobile. Vous voyez le bouton SOS dans votre voiture ?

Maintenant vous savez quand est-ce qu’il deviendra purement décoratif… pic.twitter.com/nB6nEWoNwm — 2geek4you (@2geek4you1) July 4, 2024

Orange entend également recycler les équipements réseaux et les terminaux via différents programmes. Certaines problématiques restent cependant à résoudre, notamment du niveau professionnel : plus de 22 millions d’appareils (horodateurs, machines de paiement par carte bancaire, ascenseurs etc…) fonctionnent encore sur ces vieux réseaux. Les industriels et fabricants ne disposent donc que d’un an pour s’adapter dans le cadre d’un appareil fonctionnant en 2G, et six ans pour les appareils 3G. D’autres pays ont initié l’extinction de ces réseaux, notamment les USA et des oppositions se sont fait entendre en Europe. SFR pour sa part prévoit la fin de la 2G en 2026 et de la 3G deux ans plus tard.

