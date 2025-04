Free Pro frappe fort, sa 1ère Freebox passe automatiquement à 8 Gbit/s symétriques, tous ses clients en profitent sans surcoût

La Freebox Pro de 1ère génération est désormais aussi rapide en filaire que le nouveau serveur lancé en janvier 2025.

Le plus rapide du marché. Après avoir lancé en début d’année une nouvelle Freebox WiFi 7 et 8 Gbps symétriques, Free Pro permet désormais à ses 70 000 clients entreprises de passer à la vitesse supérieure. Ce mardi 29 avril, l’opérateur B2B d’Iliad annonce “avoir décidé d’étendre à l’ensemble de nos clients Freebox Pro le débit symétrique jusqu’à 8Gbps de façon automatique et sans surcoût”.

Les clients disposant de la première Freebox Pro sont ainsi concernés, ils bénéficiaient jusqu’à présent de 7 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload. Pour profiter de ce gain de débit important, les clients doivent disposer d’équipements compatibles et être connectés en Ethernet sur le réseau fibre de l’opérateur. Aucun changement de matériel, ni aucune intervention ne sont requis, précise Free Pro.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox