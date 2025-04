Amazon fête ses 25 ans en France et lance “une semaine d’offres exceptionnelles”

Pour célébrer ses 25 ans en France, Amazon va permettre à 25 000 clients par jour de bénéficier d’une remise de 25 € dès 75 € d’achats sur son site internet.

Du 30 avril au 6 mai 2025, Amazon célèbre son quart de siècle de présence en France en lançant une opération commerciale d’envergure. À travers des milliers d’offres et des remises attractives, le géant du e-commerce entend remercier ses clients pour leur fidélité.

Des remises quotidiennes et des marques françaises à l’honneur

Pendant une semaine, les clients d’Amazon.fr pourront profiter de réductions sur des centaines de milliers de produits, tous univers confondus : mode, maison, beauté, high-tech, jouets, sport ou encore produits du quotidien. Une offre phare se distingue particulièrement : 25 € offerts dès 75 € d’achats, chaque jour à partir de 9h, pour les 25 000 premiers clients sur une sélection de produits vendus par Amazon.

Amazon met également en avant La Vitrine Française, une initiative qui valorise le savoir-faire hexagonal. Parmi les marques partenaires figurent Moulinex, Petit Bateau, Aigle, Tefal, L’Oréal, Le Slip Français, Delsey Paris, et bien d’autres, offrant aux entreprises françaises une visibilité accrue sur la plateforme.

Livraison express pour les membres Prime et ambitions locales affirmées

Tous les clients peuvent accéder aux offres, mais les membres Amazon Prime bénéficient d’avantages supplémentaires, notamment la livraison gratuite en un jour ouvré sur des millions d’articles pendant l’événement, et la livraison le soir même sur plus d’un million de références, ou encore la possibilité de choisir le jour de livraison grâce au service « Mon Jour Amazon ». Le retrait en point relais ou via les Amazon Lockers est également disponible dans plus de 35 000 points à travers la France. Amazon Prime est, il faut le rappeler, inclus dans les offres Freebox Delta et Ultra.

Depuis son lancement en 2000, Amazon.fr est devenu un acteur majeur du commerce en ligne dans l’Hexagone. L’entreprise revendique 25 milliards d’euros investis depuis 2010 et plus de 25 000 collaborateurs en CDI, soulignant son impact économique et son ancrage territorial. « Nous sommes fiers d’être devenus un partenaire du quotidien pour des millions de Français », a déclaré Frédéric Duval, Directeur Général d’Amazon.fr.

