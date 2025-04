Le saviez-vous : vous pouvez aider Free à corriger plus rapidement les bugs de votre Freebox et même plus

Le bug tracker, l’allier des développeurs Freebox et des abonnés pour identifier et corriger les problèmes rencontrés. Votre Freebox fait des siennes ? Vous n’avez pas besoin de crier dans le vide ou de vous résigner. Free propose à tous ses abonnés, qu’ils soient sur la Freebox Ultra, Révolution, Pop, Delta ou même V5, un outil direct pour signaler les bugs et proposer des améliorations. Son nom : le bug tracker. Un outil participatif pour les abonnés, accessible à tous Lancé en 2013, le bug tracker de Free n’est pas un outil d’assistance classique, mais plutôt une plateforme collaborative entre utilisateurs et développeurs. Objectif : détecter, comprendre et résoudre les anomalies sur l’ensemble des équipements Freebox. Concrètement, si vous constatez un dysfonctionnement (un enregistrement TV qui plante, un souci avec Netflix ou une télécommande capricieuse), vous pouvez signaler le problème directement aux développeurs. Il suffit de créer un compte sur le site dédié, de choisir l’équipement concerné (box, répéteur Wi-Fi, application Freebox Connect ou Files), puis de remplir une fiche de signalement, appelée « tâche ». C’est rapide, structuré, et surtout très utile. Le bug tracker va au-delà de la simple déclaration de bugs : vous pouvez aussi proposer des évolutions logicielles, comme une nouvelle fonctionnalité ou une amélioration de l’interface. Une approche geek fidèle à l’ADN de Free Les utilisateurs peuvent ainsi créér un compte et ouvrir un ticket afin de remonter une anomalie, il ets alors propsisé une liste très précise de catégories pour affiner votre retour en fonction de votre Freebox (ADSL, Fibre, WiFi, Bridge, services locaux, client VPN, Freebox OS, maison connectée, télévision et enregistrements etc). Par ailleurs : un moteur de recherche avancé permet également de retrouver les bugs déjà signalés, pour éviter les doublons et suivre leur évolution. Free encourage sa communauté, souvent très technophile, à faire vivre cet outil, mais précise que ce bug tracker ne remplace pas le service client. Pour un problème personnel ou un dépannage urgent, mieux vaut passer par les canaux officiels : assistance sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Free Proxy ou le 3244. Concernant l’application OQEE sur d’autres supports (smart TV, Apple TV…), il est recommandé d’utiliser plutôt assistance.oqee.tv. Ce dispositif permet à Free de corriger plus rapidement les anomalies, de publier des mises à jour ciblées, et d’impliquer directement ses abonnés dans l’amélioration de ses services. En somme, si vous aimez mettre les mains dans le cambouis numérique ou simplement aider à améliorer votre expérience, le bug tracker est votre canal direct avec les ingénieurs Freebox. Et ça, ce n’est pas réservé qu’aux geeks. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox