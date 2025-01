Free Pro lance une nouvelle Freebox nettement plus rapide avec plusieurs innovations

Comme prévu, l’opérateur professionnel d’Iliad a bien dévoilé une nouvelle Freebox Pro, embarquant un meilleur WiFi, des débits plus performants et plusieurs innovations.

Free Pro commence l’année avec une nouvelle Freebox, presque quatre ans après le lancement de la première en mars 2021. L’opérateur a présenté sa nouvelle box lors d’une conférence dédiée s’étant déroulée ce matin au siège d’Iliad et plusieurs nouveautés sont au rendez-vous.

Comme on pouvait s’y attendre, la Freebox Pro a d’abord vu ses performances améliorées en termes de réseau. Les débits proposés sont désormais de 8 Gbit/s, en upload comme en download (contre 7 Gbit/s et 1 Gbit/s auparavant), la box embarque évidemment le WiFi 7 de dernière génération et s’équipe d’un processeur Quadcore 2.2 GHz. Les répéteurs proposés aux professionnels passent, eux aussi, au WiFi 7.

Son design reste très proche de la version précédente, sans changement majeur. Elle reste ainsi rackable et un kit de mise en baie est proposé. Comme la Freebox Ultra pour le grand public, la box est éco-conçue pour durer 10 ans minimum et elle dispose en plus d’un mode veille totale qui doit permettre – 95% d’économies d’énergie et une consommation moyenne réduite de 40% par rapport à la version précédente. Comme la précédente version, l’offre inclut deux lignes fixes et un forfait mobile 5G de 150 Go sans engagement et un système de back-up automatique est toujours proposé pour basculer sur le réseau mobile en cas de panne.



Le prix reste le même : 39.99€/mois HT pendant un an puis 49.99€/mois et les abonnés Free Pro bénéficient toujours d’un tarif préférentiel sur les forfaits mobiles de l’opérateur. Les clients Freebox Pro bénéficient d’un support inclus, basé en France et accessible depuis l’Espace Client Pro. Le Support Essentiel comprend une assistance en ligne, avec un accès libre 24/7, des fiches pédagogiques et un conseiller virtuel qui les accompagne pas à pas. Les clients peuvent également y déposer toutes leurs demandes d’assistance Freebox Pro ou mobile, avec un engagement pour une réponse en moins de 8 heures.

Une offre enrichie

Quid des nouveautés ? Free Pro annonce que sa box intègre dorénavant une solution de cybersécurité qui analyse tous les flux 24/7 et alerte l’entreprise en cas de menaces, notamment grace à l’IA. Cet outil sera disponible même pour les TPE et PME, dans la droite lignée de la volonté de Free Pro de proposer un opérateur accessible à tous les professionnels.

“Cyber Protect Essentiel, qui permet aux entreprises de bénéficier d’une brique essentielle de cybersécurité pour se protéger des flux malveillants. Free Pro supervise l’intégralité de son réseau et analyse en 24/7 tous les flux traversant la Freebox Pro des clients” explique l’opérateur dans un communiqué.

L’opérateur a par ailleurs revu son interface de gestion, pour permettre de gérer à la fois la Freebox et la flotte mobile des entreprises. Le système de NAS est toujours de la partie, avec cette fois un disque NVMe 1To et un système de sauvegarde dans le cloud avec plusieurs serveurs en France en cas de panne. De même, la solution ComsPro lancée par l’opérateur l’année dernière sera proposée à prix préférentiel aux abonnés Freebox Pro.

