La nouvelle Freebox Pro à fond sur la cybersécurité : IA, firewall et sauvegarde des données… On vous dit tout

Free présente aujourd’hui sa nouvelle Freebox Pro, “encore plus puissante, toujours plus Pro” et accentue notamment ses innovations pour la protection des données de ses clients.

Elle était attendue et elle n’a pas loupé le coche : la nouvelle Freebox Pro a été dévoilée par la branche dédiée aux TPE/PME et aux entreprises d’Iliad. Outre ses débits boostés et son WiFi 7, la box intègre également des nouveautés autour de la cybersécurité.

Cyber Protect Essentiel, ou l’IA au service de la sécurité des entreprises

La Freebox Pro enrichit son offre avec Cyber Protect Essentiel, une solution de cybersécurité innovante qui démocratise des services autrefois réservés aux grandes entreprises. Spécialement pensée pour les TPE et PME, cette solution surveille les flux réseau 24/7 grâce à une base de données de plus de quatre millions de signatures de menaces. Opérée par un Centre des opérations de sécurité (SOC) situé à Paris et Toulouse, l’analyse est renforcée par des ingénieurs spécialisés en cybersécurité qui détectent les anomalies en temps réel, garantissant ainsi une protection optimale.

Grâce à l’intelligence artificielle et des algorithmes avancés, Cyber Protect Essentiel identifie les menaces potentielles en croisant plusieurs signaux faibles. Les utilisateurs sont immédiatement alertés par e-mail lorsqu’une activité suspecte est détectée, avec des diagnostics détaillés et des recommandations d’actions. Les entreprises peuvent intervenir directement via l’Espace Client ou solliciter l’assistance du Support Free Pro pour un accompagnement personnalisé, renforçant ainsi leur sécurité avec simplicité et efficacité.

Des données encore plus protégées

La Free embarque également une solution innovante de double protection des données, associant stockage local et synchronisation automatique des données sélectionnées dans le cloud. La box embarque en effet un disque dur NVMe de 1To inclus en local (mis à disposition sur demande) mais aussi une solution de stockage Cloud de 200 Go, nommée Cloud Sync Pro (consommation facturée au-delà). Les données sur l’espace de stockage numérique sont synchronisées automatiquement plusieurs fois par jour et la solution est sécurisée par redondance dans trois data centers souverains. Les abonnés auront l’opportunité de commander un deuxième disque dur en option payante, pour une configuration plus sécurisée en RAID.

Pour sécuriser ces données, Free Pro a également intégré un firewall IPv4/IPv6. Ce dernier intègre plusieurs avantages en termes de sécurité et de gestion du réseau et agit comme un filtre pour le trafic entrant et sortant, bloquant les connexions suspectes. Avec l’iPV4/iPv6, le Firewall permet une compatibilité en termes d’adressage et de routage. Ainsi, le Firewall prend également en charge les protocoles de sécurité spécifiques. Cet outil peut traiter les paquets plus efficacement, améliorant les performances du réseau et simplifie la gestion des règles de sécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox