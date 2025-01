Canal+ lance une refonte importante de ses offres, avec notamment des baisses de prix pour moins de contenus inclus

Canal+ débute l’année 2025 avec de nouvelles offres. Découvrez les nouvelles formules proposées depuis ce 14 janvier et les principaux changements.

Canal+ dévoile une refonte majeure de ses offres d’abonnement, marquant une évolution stratégique entre baisses de prix et ajustements des contenus après le retrait de Disney+. La filiale de Vivendi réduit ainsi légèrement la richesse de certaines offres pour les rendre financièrement plus accessibles.

C’est aussi l’occasion pour lui de lancer de nouvelles offres dont une plus onéreuse baptisée Canal+ La Totale. Pour les amateurs de contenus premium, le groupe propose désormais cette formule la plus complète possible à 59,99 €/mois pendant 6 mois, puis 75,99 €/mois. Cette offre avec engagement de 24 mois, inclut toutes les chaînes de Canal+ et comprend Canal+ à la demande, Apple TV+, Max Standard, Netflix Standard (2 écrans HD), Paramount+ Standard, Insomnia, CINE+OCS, mais aussi Eurosport, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Golf+ et les 18 chaînes Live de Canal+ qui diffusent les différentes coupes d’Europe de football. Côté visionnage, c’est 4 écrans simultanément.

Canal+ lance aussi une nouvelle offre Canal+Ciné Séries pour ceux qui cherchent une alternative plus accessible avec un prix de 29,99 €/mois pendant 6 mois, puis 34,99 €/mois, également sur 24 mois d’engagement. Ce forfait inclut les chaînes de Canal+ hormis les flux sportifs, ainsi que Apple TV+, Max Standard, Netflix Standard (avec publicités, 2 écrans HD), Paramount+ Standard, Insomnia et CINE+OCS. A noter aussi une nouvelle série spéciale Canal+ & Netflix avec pub (Apple TV+ inclus) à 19€99/mois pendant 6 mois, puis 27,99€/mois, l’engagement est de 24 mois.

Des changements à ne pas louper

En y regardant de plus près, certaines modifications importantes sont à retenir. Paramount+ autrefois inclus gratuitement dans certaines offres, est désormais accessible via les packs spécifiques. Dans l’offre Ciné Séries, l’abonnement à Netflix inclus est désormais la version avec publicités. Le Pass Divertissement est toujours disponible à 10€/mois (offert pendant 2 mois), bien que légèrement remanié. Par ailleurs, les abonnements RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport sont pérennisés à un tarif attractif de 19,99 €/mois.

Baisses de prix sur certaines offres

Canal+ rend également ses offres sans engagement plus accessibles. L’offre Canal+ la plus simple (sans engagement) passe de 27,99 €/mois à 24,99 €/mois mais perd Paramount+. La formule avec engagement de 24 mois est affichée 19€99/mois pendant 6 mois, puis 24€99/mois. L’offre Canal+ Ciné Séries (sans engagement) chute de 39,99 €/mois à 34,99 €/mois.

