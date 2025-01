La Freebox Pro continue d’évoluer au service des entreprises : nouvel espace client, un avantage à tarif préférentiel…

Free Pro a, depuis sa création, l’ambition de proposer un service complet à des entreprises de petites et moyenne taille. Pour cela, l’opérateur cherche à être le plus complet tout en restant facile d’accès.

Le siège d’Iliad a été le lieu de présentation de la toute nouvelle Freebox Pro ce matin, mais en dehors des nouveautés technologiques, sa branche B2B entend continuer à apporter le meilleur service possible à ses abonnés avec son offre.

Un nouvel espace client

C’est notamment pour cela que Free Pro annonce avoir revu son interface de gestion. L’Espace Client Pro de Freebox Pro offre une interface intuitive et complète permettant aux professionnels de gérer l’ensemble de leurs services en toute autonomie. Centralisant facturation, gestion technique et administrative, elle simplifie la gestion des services tels que la Freebox Pro, les flottes mobiles Free Pro et les licences Coms Pro.

Le tableau de bord permet un pilotage précis avec des fonctionnalités avancées, notamment pour configurer le Wi-Fi, optimiser les consommations énergétiques et renforcer la sécurité du réseau. Les options de téléphonie, réseau et stockage sont facilement paramétrables. De plus, la plateforme facilite la gestion des lignes mobiles, la portabilité et le contrôle des coûts hors forfait. Enfin, elle assure un suivi clair des dépenses grâce à une gestion centralisée des factures, avec consultation et exportation des consommations.

Coms Pro disponible à prix réduit

Lancée l’année dernière par Free Pro, l’option Coms Pro est proposée à un tarif réduit pour les abonnés Freebox, à savoir 9.99€/mois hors taxe par licence Coms Pro au lieu de 14.99€/mois sans engagement.

Il s’agit d’une offre de communication entreprise tout-en-un, qui comprend plusieurs services :

Appels illimités :

Vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine et USA, ainsi que vers plus de 100 destinations fixes à l’international.

Améliore l’expérience client en réduisant les temps d’attente et en garantissant le traitement des appels par les bonnes personnes.

Facilite la collaboration rapide en entreprise.

Permet aux équipes de se réunir à distance, de partager leur écran et de collaborer sur des documents en temps réel.

Optimisent le travail des équipes en fluidifiant leur organisation.

Coms Pro offre une solution complète de communication pour les entreprises, permettant aux collaborateurs de rester connectés, qu’ils soient sur site, en télétravail ou en déplacement. Accessible via une application (Android et iOS) ou en softphonie sur ordinateur, elle centralise toutes les fonctionnalités nécessaires dans une interface unique. Grâce à une administration simplifiée, elle assure une gestion optimisée et sécurisée des communications et des données.

Toujours un support pro

Les entreprises ont souvent besoin de réponses très rapides et efficaces lors de problèmes de connectivité. Dans cette optique, Free Pro propose deux formes de support, l’un étant inclus et l’autre en option. La version essentiel comprend une assistance en ligne, avec un accès libre 24/7, des fiches pédagogiques et un conseiller virtuel qui accompagne les clients pas à pas. Ces derniers peuvent également y déposer toutes leurs demandes d’assistance Freebox Pro ou mobile. Les experts de Free Pro s’engagent à leur fournir une première réponse en moins de 8 heures ouvrées.

Quant à la version premium, elle permet de bénéficier d’un accès par téléphone à un expert du lundi au samedi de 8h à 19h et d’obtenir une réponse en moins de deux heures ouvrées. Le tout pour 10€ HT par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox