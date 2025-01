Canal+ revoit ses offres à prix préférentiel réservées aux abonnés Freebox Ultra et en lance une nouvelle

Canal+ propose désormais 4 offres exclusives pour les abonnés Freebox Ultra dont Canal+ La Totale.

En marge de la refonte de ses offres ce 14 janvier, Canal+ vient également de revoir les offres exclusives proposées aux abonnés Freebox Ultra. Depuis l’année dernière, ces derniers bénéficiaient, en plus de Canal+ La Chaîne en Live incluse dans leur abonnement, de la possibilité de passer sans engagement à trois offres supérieures à prix préférentiel : Canal+ et ses déclinaisons avec Apple TV+ et Paramount+ pour seulement 7 €/mois au lieu de 22,99 €/mois, mais aussi l’offre Canal+ Sport incluant notamment beIN Sports ou Canal+ Ciné Séries, avec de nombreux services SVOD inclus, au prix de 19 €/mois au lieu de 34,99 €/mois. Vous l’avez compris, 15,99 €/mois sur l’abonnement choisi étaient alors pris en charge.

Pour les nouveaux abonnés à compter d’aujourd’hui, Canal+ revoit ces offres. L’offre Canal+ reste affichée à 7 €/mois, mais inclut désormais Canal+ Live 1 et Live 19 à la place de Paramount+. Le changement le plus important concerne l’offre Ciné Séries, rebaptisée Ciné Séries Initial. Celle-ci n’inclut plus Netflix, Canal+ Séries et Disney+. En plus de Canal+ et de certaines de ses déclinaisons comme Canal+ Sports, Grand Écran ou Docs, elle intègre toujours Insomnia et Max, mais aussi désormais Canal+ Live 1 et 19 ainsi que Warner TV, Warner TV Next, Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, TLC, Discovery Channel, TCM Cinéma et ID. Le prix passe de 19 € à 14 € pour les abonnés Freebox Ultra, au lieu de 29,99 €/mois, toujours sans engagement.

S’agissant de Canal+ Sport, l’offre reste affichée à 19 €/mois au lieu de 29,99 €/mois. En plus de la chaîne cryptée et de certaines de ses déclinaisons, cet abonnement intègre beIN Sports ainsi que toutes les chaînes Live de 1 à 19, permettant de profiter des matchs des différentes coupes d’Europe de football.

Une nouvelle offre Canal+ La Totale

Pour la première fois, Canal+ permet aux abonnés Freebox Ultra d’accéder à son offre premium, Canal+ La Totale, à 49 €/mois au lieu de 64,99 €/mois. Cette offre comprend le contenu des offres précédentes, avec Netflix inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox