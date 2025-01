TF1 encore plus invasif sur les Freebox, et si les opérateurs revenaient à l’essentiel ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les abonnés Freebox grondent contre TF1

Les abonnés Freebox font face à une nouvelle limitation imposée par TF1, cette fois-ci concernant les enregistrements effectués via l’application TV Oqee sur le boîtier TV des Freebox Pop et Ultra. En plus de l’impossibilité de passer les publicités lors des visionnages en différé via le contrôle du direct ou le start-over, cette mesure s’applique désormais également aux enregistrements cloud des programmes diffusés sur les chaînes du groupe TF1, à savoir TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films. Un message s’affiche désormais à l’écran : “A la demande de TF1 cette action est bloquée pendant ce passage publicitaire”. Une nouvelle qui déplaît fortement aux abonnés concernés, la révolte gronde…

Du changement qui perturbe sur la TNT

L’annonce tant attendue de l’Arcom a eu lieu aujourd’hui : les nouveaux numéros des chaînes de la TNT à compter du 6 juin 2025 sont connus. On note par exemple que, comme prévu, un bloc d’information en direct a bel et bien été créé regroupant BFM, CNews, LCI et France Info côte à côte dans la zapliste sur les canaux allant de 13 à 16. France 4 décroche pour sa part le canal 4, en remplacement de Canal+. Des changements qui laissent beaucoup d’utilisateurs perplexes.

Et si les opérateurs revenaient à l’essentiel ?

Après la Freebox Ultra de Free il y a un an et la nouvelle Bbox de Bouygues Telecom qui sera officiellement dévoilée la semaine prochaine, Orange prépare son offensive avec une nouvelle Livebox intégrant le Wi-Fi 7. Fin novembre 2024, l’opérateur historique français a annoncé un lancement en France courant 2025. En Europe, le groupe a déjà lancé un nouveau routeur baptisé Livebox Essential Gateway en Roumanie. Ce serveur WiFi 7, très bon marché dans sa conception, doit ainsi servir de base à l’opérateur pour le marché français sur lequel il a pour habitude de proposer des box plus haut de gamme. Et ce terme “Essentiel” a fait tiquer, laissant présager d’un retour à des offres plus simples…

Ras-le-bol de l’obsolescence programmée

Les évolutions de la plateforme Canal+/myCanal la rendent impossible à supporter sur certains appareils trop anciens. La filiale de Vivendi explique que certains téléviseurs Samsung ne seront bientôt plus compatibles avec son application, à savoir les téléviseurs de la marque Samsung de la gamme 2017 à partir du 31 janvier. L’application cessera de fonctionner. De quoi faire réagir, même si d’autres solutions restent possibles.

La loi peut vite être contournée et les Freenautes ne s’y trompent pas…

Les sites X doivent désormais exiger l’envoi d’une photo ou d’un document d’identité, destinée à prouver que la personne cherchant à visiter le site est majeure. Sans quoi, les plateformes risquent un blocage par les opérateurs.

