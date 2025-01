Sites pornographiques : la vérification de l’âge désormais obligatoire, sous peine de blocages d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Les sites X doivent désormais exiger l’envoi d’une photo ou d’un document d’identité, destinée à prouver que la personne cherchant à visiter le site est majeure. Sans quoi, les plateformes risquent un blocage par les opérateurs.

Une mesure réclamée de longue date par plusieurs associations de protection de l’enfance et qui a déjà occasionné le blocage de 5 sites n’étant pas hébergés en Europe. En application de la loi Sren visant à sécuriser internet, les éditeurs de sites pornographiques sont dans l’obligation à partir de samedi de vérifier l’âge de leurs utilisateurs.

“Les sites visés sont les plus problématiques, donc ceux qui sont les plus connus et qui ont les plus fortes audiences“, affirme une source proche du dossier à l’AFP. Concrètement, il faudra obligatoirement fournir une photo ou un document d’identité prouvant son âge pour consulter Pornhub et consorts. Cependant, le blocage ne serait pas immédiat, la procédure prendrait en effet plus de deux mois et une tolérance est accordée jusqu’au 11 avril aux sites proposant déjà une identification au moyen d’une carte banciare. Cependant, ils devront proposer une solution à “double anonymat”.

De fait, de nombreuses startups se pressent pour proposer une solution aux sites X. Mais certains sites considèrent que “la loi est plutôt bonne, mais le problème s’est la méthode employée”, comme le responsable du seul “tube” français vérifiant actuellement l’âge. D’autant que ces systèmes coûtent chers à l’entreprise, déjà en frais d’utilisation mais aussi de par son aspect dissuasif. D’autant que d’autres plateformes, non concernées par cette régulation, permettent l’accès à des contenus pornographiques sans cette démarche. “Depuis novembre, moins de 5% des utilisateurs qui arrivent sur le système de vérification en sortent vérifiés“, se désole-t-il. “Ca a tué la fréquentation de notre site“.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox