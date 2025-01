TNT : l’Arcom s’apprête à dévoiler la nouvelle numérotation des chaînes

Un grand chamboulement ? L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a défini la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. L’annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Après des mois de discussions, l’Arcom finalise l’attribution des canaux de la TNT. Selon les informations des Echos, le régulateur de l’audiovisuel a tenu ce jeudi une réunion afin d’acter la numérotation définitive. La tant attendue liste devrait ainsi être annoncée dans les prochains jours.

Deux nouvelles chaînes, CMI TV et OFTV, remplaceront C8 et NRJ12. Canal+, qui quittera la TNT en juin, libérera le canal 4. Parmi les ajustements envisagés, bien que rien ne soit officiel, LCP/Public Sénat pourrait passer sur le canal 8, un changement soutenu par les présidents des assemblées parlementaires. France 4 pourrait également rejoindre le canal 4 pour créer un bloc dédié au service public. Enfin, Gulli qui plaide pour intégrer le Top 10, pourrait se voir attribuer le canal 12.

Ces dernières semaines, deux scénarios étaient à l’étude, à savoir la création d’un bloc d’info soit un regroupement les unes derrière les autres des quatre chaînes d’information en continu, et même la création d’un bloc de chaînes jeunesse, dans lequel Gulli et CStar (18 et 17) seraient alors cette fois rapprochées de France 4 (14), ce qui permettrait par exemple de pousser LCP/Public Sénat vers la 8eme place afin de laisser place à ce bloc. Il faudra attendre le jour-j pour savoir quel scénario ou pistes ont été finalement choisis. La mise en place technique de cette nouvelle numération est prévue à compter du mois de mars prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox