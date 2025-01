Mandat SEPA : Free Mobile apporte une évolution sur son espace abonné

Free Mobile indique désormais si votre mandat SEPA n’a pas été signé. Mais tout n’est pas encore parfait.

Free Mobile facilite la gestion de vos paiements. Désormais, depuis votre espace abonné, vous pouvez vérifier si votre mandat SEPA est signé. Si ce n’est pas le cas, pas de panique : il est possible de le régulariser immédiatement en ligne. Comme le rapporte Tiino-X83, un message apparaît désormais sur la page d’accueil : “Votre mandat SEPA n’a pas été signé ! Nous vous invitons à signer votre mandat SEPA concernant le prélèvement automatique de vos factures”, peut indiquer un bandeau rouge. Il suffit ensuite de cliquer sur “J’y vais” et de se laisser guider. S’en suivra la signature électronique de votre mandat de prélèvement SEPA via l’envoi d’un code de sécurité temporaire envoyé sur votre adresse mail de contact. En cas de changement de RIB, n’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées bancaires et de signer votre nouveau mandat de prélèvement SEPA depuis votre espace abonné.

Cette fonctionnalité pratique peut garantir un suivi fluide de vos paiements et éviter les oublis. A noter que des abonnés existants et parfois de longue date ayant déjà signé lors de leur souscription un mandat SEPA, ont également remarqué l’apparition de ce bandeau sur leur page d’accueil. Si certains ont pu suivre le processus jusqu’au bout, d’autres ont reçu un message d’erreur. L’opérateur doit encore à première vue effectuer quelques réglages pour que seuls les abonnés n’ayant pas encore signé ce mandat de prélèvement, soient prévenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox