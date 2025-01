Free intègre 9 nouveaux films dans Oqee Ciné pour ses abonnés

Des drames sont au programme des nouveautés de la plateforme AVOD de Free. L’actrice Diane Keaton est à l’honneur, ne manquez pas aussi Ewan McGregor, Jim Carrey, Shia LaBoeuf ou encore Christopher Lambert.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 10 janvier, 9 nouveaux films sont disponibles.

Trainspotting 2 (2017). Drame, Comédie noire. Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner.

Robert The Bruce, Roi des Écossais (2019). Historique, Drame. Angus Macfadyen, Jared Harris, Anna Hutchison.

Siberia (2018). Thriller, Keanu Reeves.

Fortress 2 : Réincarcération (2000). Science-fiction, Action. Christopher Lambert, Beth Toussaint.

Man Down (2015). Drame, Thriller, Guerre. Shia LaBeouf, Jai Courtney, Gary Oldman.

Braqueurs Amateurs (2005). Comédie, Crime. Jim Carrey, Téa Leoni.

Plein la Vue (2019). Comédie, Drame. Pete Davidson, Griffin Gluck.

Mad Money (2008). Comédie, Crime. Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes.

(2008). Comédie, Crime. Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes. Ainsi va la vie (2001). Comédie dramatique. Diane Keaton, Kevin Kline, Kristin Scott Thomas. Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution. Le service TV de Free invite aujourd’hui les abonnés Freebox à faire leurs propositions de films ou de séries. S’il ne faut pas s’attendre à voir des films sortis l’année dernière ou les exclusivités Netflix, pour des raisons évidentes de droits, Free pourrait ainsi trouver des programmes réclamés pour les intégrer à Oqee Ciné.

