Free invite ses abonnés à proposer de nouveaux contenus sur Oqee Ciné

Et si vous pouviez décider de ce qui allait arriver sur Oqee Ciné ? Free vous propose d’entendre ce que vous avez à proposer.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Mais aujourd’hui, Oqee propose directement à ses followers de contribuer à l’enrichissement du catalogue, ou du moins d’essayer.

Dans un post publié sur X, le service TV de Free invite ainsi ses abonnés à faire leurs propositions de films ou de séries. S’il ne faut pas s’attendre à voir des films sortis l’année dernière ou les exclusivités Netflix, pour des raisons évidentes de droits, l’opérateur pourrait ainsi trouver des programmes réclamés pour les intégrer à son offre gratuite. Vous pouvez simplement répondre au post sur le réseau social, disponible ci-dessous, et croiser les doigts pour que Free obtienne les droits !

On vous écoute 👂 pic.twitter.com/1zGKimOy2n — OQEE by Free (@OQEEbyFree) January 9, 2025

