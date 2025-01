Une fuite sur le design de la future Livebox WiFi 7 d’Orange dont le lancement est prévu cette année

Nos confrères de Frandroid révèlent une modélisation de la future Livebox WiFi 7 d’Orange dédiée au marché français. Il semble s’agir d’une version améliorée de la Livebox Essential WiFi 7 présentée par l’opérateur fin 2024, laquelle est destinée à être lancée en 2025 dans les pays européens dans lesquels l’opérateur est présent.

Après la Freebox Ultra de Free il y a un an et la nouvelle Bbox de Bouygues Telecom qui sera officiellement dévoilée la semaine prochaine, Orange prépare son offensive avec une nouvelle Livebox intégrant le Wi-Fi 7. Fin novembre 2024, l’opérateur historique français a annoncé un lancement en France courant 2025. En Europe, le groupe a déjà lancé un nouveau routeur baptisé Livebox Essential Gateway en Roumanie. Ce serveur WiFi 7, très bon marché dans sa conception, doit ainsi servir de base à l’opérateur pour le marché français sur lequel il a pour habitude de proposer des box plus haut de gamme.

A défaut de connaître la date de lancement et les caractéristiques exactes de cette nouvelle Livebox WiFi 7, une première fuite laisse entrevoir à quoi elle devrait ressembler dans l’Hexagone. Selon les révélations de Frandroid qui a réussi à obtenir d’un “installateur d’Orange”, une capture d’écran de l’interface de configuration d’une Livebox laissant entrevoir cette nouvelle génération, ce serveur ressemblerait à la Livebox Essentiel, à quelques différences près. A contrario de la version présentée en novembre, un écran basse consommation semble être intégré sur une face latérale de la box. Orange semble également avoir fait le choix de plastiques et tissus 100% recyclés et recyclables comme sur ses Livebox 6 et 7. Par ailleurs, les pieds de la box diffèrent de ceux qui supportent la version dédiée au marché roumain.

Modélisation de la future Livebox WiFi 7 d’Orange. Crédit photo : Frandroid.

