Orange lance une “Vente Flash” avec Canal+ mais il faudra faire vite

Jusqu’à dimanche prochain, le bouquet CINÉ+ OCS de Canal+ est à 1 € le 1er mois pour les abonnés Orange.

Plongez dans le meilleur du cinéma et des séries avec le bouquet CINÉ+ OCS de Canal+ avec un mois d’essai. Orange propose aujourd’hui une offre pour les amateurs de cinéma et de séries. Le bouquet CINÉ+ OCS, est disponible à 1 € pour le premier mois, puis à 12,99 € par mois. Cette offre est sans engagement et peut être résiliée à tout moment. Pour en profiter, il faudra y souscrire d’ici le 12 janvier.

Avec 6 chaînes premium (OCS, Ciné+ frisson, Ciné+ émotion, Ciné+ Family, Ciné+ festival, Ciné+ Classic) et un service à la demande, le bouquet CINÉ+ OCS donne accès à des films récents en exclusivité, disponibles dès six mois après leur sortie en salle mais aussi des séries inédites, françaises et internationales, incluant des créations originales signées OCS Signature et OCS Originals.

Pour ce mois-ci, sont notamment à retrouver la Trilogie Le Seigneur des Anneaux sur CINÉ+ Frisson, Extra, saison 1, sur OCS, 3 jours max, une comédie d’action sur OCS, ou encore Cycle Jean-Luc Godard, pour les amateurs de classiques, sur CINÉ+ Classic. Mais aussi The Creator, un film de science-fiction incontournable, sur OCS, citons également Le Règne Animal, sur OCS et des films pour toute la famille, comme Paw Patrol : la super patrouille – Le Film sur OCS.

Comment souscrire ?

L’offre est disponible via la télévision, l’application TV d’Orange ou sur le site orange.fr. Elle s’adresse aux nouveaux abonnés des bouquets CINÉ+ OCS, Ciné Séries Max, Divertissement ou Intense, ainsi qu’aux non-abonnés n’ayant pas souscrit à ces services au cours des 12 derniers mois ou bénéficié d’une promo suite à une demande de résiliation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox