Scaleway : la filiale cloud d’Iliad intègre le processus d’une qualification extrêmement exigeante sur la sécurité des données

Après Free Pro début 2024, Scaleway entre dans le processus de la qualification SecNumCloud, un référentiel des plus exigeants et sélectifs au monde développé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Une étape importante dans un contexte très compliqué. ce 9 janvier 2025, Scaleway, fournisseur de cloud et filiale du Groupe Iliad, a annoncé une avancée majeure dans son engagement pour la sécurité et la souveraineté numérique. Son offre « Scaleway Cloud » a officiellement intégré le processus de qualification SecNumCloud, reconnu comme l’un des standards les plus exigeants en matière de protection des données et de souveraineté.

Avec l’obtention du jalon initial « J0 », Scaleway entame la procédure officielle auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), visant une qualification finale d’ici fin 2025. Déjà certifié ISO 27001 et HDS (Hébergeurs des données de santé), Scaleway renforce ainsi sa position sur le marché du cloud sécurisé, s’alignant sur les standards des leaders internationaux.

Qu’est-ce que SecNumCloud ?

La qualification SecNumCloud garantit que les infrastructures cloud répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de conformité et de protection des données sensibles. Elle est particulièrement prisée par les secteurs critiques, comme la santé ou les services publics, pour assurer une totale immunité face aux lois extraterritoriales et une conformité aux réglementations françaises et européennes.

En validant l’entrée de Scaleway dans ce processus, l’ANSSI a reconnu la solidité des pratiques de sécurité et des principes structurés de l’offre « Scaleway Cloud ». Une fois la qualification obtenue, Scaleway pourra répondre aux besoins des entreprises et administrations les plus exigeantes, tout en garantissant que les données ne seront pas exposées à des législations étrangères.

Scaleway se positionne comme un acteur clé de la souveraineté numérique européenne. Ses infrastructures sont basées dans des datacenters 100 % européens, et ses solutions reposent sur une stack logicielle interne, développée avec des technologies open source. Ce modèle garantit une maîtrise complète des technologies utilisées, tout en évitant les dépendances tarifaires ou juridiques imposées par des fournisseurs non-européens. Avec un ancrage local fort (collaborateurs, capitaux, impôts et fournisseurs européens), Scaleway est aujourd’hui le fournisseur de cloud le plus souverain en Europe.

Free Pro aussi

En janvier 2024, une autre filiale d’Iliad a entamé le même processus, il s’agit de Free Pro. L’opérateur B2B qui a gagné la confiance de 25% des entreprises du CAC 40, ainsi que de collectivités locales et d’administrations centrales, héberge également dans ses data centers les données d’entités telles que le Ministère de l’Intérieur et la Gendarmerie Nationale. Face à la multiplication des cyberattaques, la sécurité des systèmes d’information et les garanties liées à la protection des données deviennent l’exigence première qui plus est avec le développement des usages de solutions cloud. “Le recours à des certifications nationales, européennes et internationales reconnues est ainsi devenu une véritable nécessité pour instaurer la confiance”, avait alors indiqué Free Pro qui dans cette optique, avait annoncé l’entrée de sa solution ‘Dedicated secured cloud’ dans le processus de qualification SecNumCloud de l’ANSSI.

