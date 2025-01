M6+ est désormais disponible sur la TNT

M6 ressort une norme assez méconnue pour proposer sa plateforme de streaming via la TNT.

M6+ sera accessible via les chaînes M6, W9 et 6ter et donnera accès gratuitement à l’ensemble du catalogue de programmes, soit près de 30 000 heures de contenus, annonce le groupe M6. Compatible avec les téléviseurs HbbTV 2.0 (post-2021), le service est désormais disponible sur les TV connectées LG, et atteindra 85% du parc de téléviseurs compatibles d’ici fin 2025.

Côté accessibilité, les foyers doivent donc être équipés d’un téléviseur fonctionnant avec le HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), disponible sur les TV connectées récentes, rendant ainsi possible le visionnage des contenus à la demande et services interactifs. Cette norme évolutive est définie par l’association d’acteurs internationaux HbbTV, qui comprend d’autres chaînes comme la BBC, le groupe RTL ou des fabricants de téléviseurs comme Samsung, Sony et LG . La norme a déjà été utilisée par Arte ou Salto pour proposer leurs services via la TNT.

Le Groupe M6 est le premier groupe privé à lancer une plateforme AVOD via HbbTV, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité et la modernisation de la TNT, au bénéfice du public.Si votre poste de télévision ne détecte pas automatiquement ces nouvelles chaînes, il faudra procéder à une recherche manuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox