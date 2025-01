Google alerte sur un malware redoutable qui sévit sur son moteur de recherche

Les résultats de recherche Google sont la cible de criminels informatique qui propagent un malware capable de prendre le contrôle de votre ordinateur avec des faux sites.

Attention à Playfulghost, qui sévit actuellement sur le moteur de recherche le plus populaire du monde et plus précisément dans ses résultats. Les cybercriminels utilisent en effet des sites web malveillants mettant en avant des outils VPN frauduleux pour piéger les utilisateurs.

En proposant des services populaires comme LetsVPN, ces sites vous font en fait télécharger des versions malveillantes intégrant le virus Playfulghost qui peut faire des ravages : Playfulghost est doté d’un module de prise de contrôle similaire à celui de Gh0st RAT (Remote Access Terminal), un logiciel malveillant utilisé pour contrôler une machine à distance en activité depuis 2008. Google décrit d’ailleurs le virus comme une « porte dérobée qui partage des fonctionnalités avec Gh0st RAT ».

Les pirates seront ainsi en mesure d’ouvrir, supprimer et créer des nouveaux fichisers sur votre ordinateur, réaliser des captures d’écran ou audio et même enregistrer tout ce que vous saisissez, notamment vos données sensibles (mots de passe, identifiants…). Les pirates utilisent également des mails piégés (phishing) pour propager ce virus redoutable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox