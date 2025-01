La nouvelle Freebox Pro en détail : débits, caractéristiques, services inclus… ce qu’il faut savoir

Free Pro a lancé sa toute nouvelle Freebox, avec des débits boostés et plusieurs évolutions, on vous résume tout dans cet article.

Un upgrade bienvenu près de 4 ans après le lancement de la première version. La nouvelle Freebox Pro embarque plusieurs nouveautés mais est avant tout une remise à niveau pour répondre davantage au marché des télécoms en 2025. Univers Freebox vous propose un résumé complet de l’offre, des nouveautés et des services proposés.

Commençons par le prix qui reste inchangé : 39.99€/mois HT pendant un an puis 49.99€/mois HT, respectant la volonté affichée de Xavier Niel en 2021 lors du lancement de l’opérateur B2B : “Une offre de ce type, vous la trouveriez à 100€ sur le marché, nous la proposons donc à 49.99€ par mois”. A noter également des frais de mise en service s’élevant à 50€ et des frais de résiliation s’élevant à 50€ également.

Des débits fibre et WiFi boostés

Parlons d’abord connexion internet. La Freebox Pro est uniquement destinée aux entreprises raccordées à la fibre optique et propose ainsi la technologie 10 G E-Pon. Cette dernière permet d’atteindre les 8 Gbit/s symétriques, contre des performances moins importantes auparavant. D’autant que Free dispose d’un réseau supplémentaire dédiée à la connectivité des entreprises. Elle embarque également un nouveau processeur Quad-core 2.2 GHz. Grâce à sa puissance de calcul élevée, il permet une gestion plus efficace du réseau via l’analyse en temps réel du trafic afin de prioriser les flux critiques, l’application plus rapide des règles de sécurité et de filtrage, ainsi que l’optimisation dynamique des performances Wi-Fi.

La box passe également au WiFi 7 qui est quad-band. Il intègre la bande de fréquences 6 Ghz, qui est moins encombrée, ce qui permet de bénéficier d’une meilleure stabilité et de réduire la latence, notamment dans les zones denses où cohabitent de nombreux réseaux Wi-Fi. Combiné à la technologie fibre 10G-EPON, le Wi-Fi 7 de la Freebox Pro permet de connecter jusqu’à 100 appareils en simultané au sein de l’entreprise.

Il est par ailleurs possible d’y connecter jusqu’à 3 répéteurs WiFi 7. Grâce à la technologie Mesh intégrée, tous les appareils se connectent d’eux-mêmes à tout moment au meilleur point d’accès (Freebox Pro ou Répéteur Wi-Fi 7). Le Wi-Fi 7 suit ainsi le professionnel de manière fluide et automatique, d’un bureau à l’autre, sans interruption.

Un back-up 4G pour une bascule automatique en cas de coupure

Free Pro propose également un modem 4G supplémentaire pour effectuer une bascule automatique vers une connexion au réseau 4G de l’opérateur. Ce modem est simplement branché à la Freebox Pro, installé par un technicien.

Ce modem est pensé pour pouvoir être installé à un autre emplacement que la Freebox, afin d’obtenir une meilleure connectivité à la 4G. Si votre Freebox est à la cave, vous pouvez installer l’appareil de back-up dans un endroit plus propice à une meilleure connexion.

Deux lignes de téléphonie fixe et un forfait mobile inclus

La Freebox Pro inclut 2 lignes fixe avec les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, USA et vers les fixes de + de 100 destinations.

Il est possible d’activer simplement des lignes fixes supplémentaires depuis son espace client, et de gérer vos services professionnels de messagerie, de gestion des appels et de fax (fax-to-mail et mail-to-fax via un numéro dédié). Chaque ligne revient à 9.99€/mois.

L’offre Free Pro propose également un forfait mobile Free Pro 5G inclus, que l’abonné peut activer dans l’Espace Client après souscription. Celui-ci comprend notamment les appels,SMS/MMS illimités en France, 150 Go en France et 25 Go/mois à l’étranger.

Une fois l’offre activée, il est possible d’accéder à un ou plusieurs forfaits mobiles supplémentaires, pour 9.99€ par ligne mobile. En effet, Free envoie directement 10 cartes SIM sans frais, activables après souscription à forfait Free Pro 5G. Les frais d’activation s’élèvent à 10€ hors taxes.

Cyber Protect Essentiel, ou l’IA au service de la sécurité des entreprises

La Freebox Pro enrichit son offre avec Cyber Protect Essentiel, une nouvelle solution de cybersécurité innovante qui démocratise des services autrefois réservés aux grandes entreprises. Spécialement pensée pour les TPE et PME, cette solution surveille les flux réseau 24/7 grâce à une base de données de plus de quatre millions de signatures de menaces. Opérée par un Centre des opérations de sécurité (SOC) situé à Paris et Toulouse, l’analyse est renforcée par des ingénieurs spécialisés en cybersécurité qui détectent les anomalies en temps réel, garantissant ainsi une protection optimale.

Grâce à l’intelligence artificielle et des algorithmes avancés, Cyber Protect Essentiel identifie les menaces potentielles en croisant plusieurs signaux faibles. Les utilisateurs sont immédiatement alertés par e-mail lorsqu’une activité suspecte est détectée, avec des diagnostics détaillés et des recommandations d’actions. Les entreprises peuvent intervenir directement via l’Espace Client ou solliciter l’assistance du Support Free Pro pour un accompagnement personnalisé, renforçant ainsi leur sécurité avec simplicité et efficacité.

Des données encore plus protégées

La Freebox embarque également une solution innovante de double protection des données, associant stockage local et synchronisation automatique des données sélectionnées dans le cloud. La box embarque en effet un disque dur NVMe de 1To inclus en local (mis à disposition sur demande) mais aussi une solution de stockage Cloud de 200 Go, nommée Cloud Sync Pro (consommation facturée au-delà). Les données sur l’espace de stockage numérique sont synchronisées automatiquement plusieurs fois par jour et la solution est sécurisée par redondance dans trois data centers souverains. Les abonnés auront l’opportunité de commander un deuxième disque dur en option payante, pour une configuration plus sécurisée en RAID.

Pour sécuriser ces données, Free Pro a également intégré un firewall IPv4/IPv6. Ce dernier intègre plusieurs avantages en termes de sécurité et de gestion du réseau et agit comme un filtre pour le trafic entrant et sortant, bloquant les connexions suspectes. Avec l’iPV4/iPv6, le Firewall permet une compatibilité en termes d’adressage et de routage. Ainsi, le Firewall prend également en charge les protocoles de sécurité spécifiques. Cet outil peut traiter les paquets plus efficacement, améliorant les performances du réseau et simplifie la gestion des règles de sécurité.

Une Freebox Pro plus respectueuse de l’environnement

La nouvelle Freebox Pro a été conçue pour optimiser son efficacité énergétique. Tous les composants électroniques ont été rigoureusement testés et sélectionnés par nos équipes de R&D selon des critères alliant performance et consommation énergétique minimale.

Par exemple, les composants radio de la carte Wi-Fi conjuguent efficacité optimale et faible dissipation énergétique.

Résultat : la nouvelle Freebox Pro est plus puissante et rapide, tout en consommant 40 % d’énergie en moins que la précédente version.

La Freebox Pro propose désormais un mode Veille Wi-Fi 7, qui peut être activé lorsque personne n’utilise le réseau. Accessible depuis l’écran de la Freebox Pro ou via l’Espace Client Pro, ce mode permet de réduire encore davantage la consommation électrique de l’appareil.

Avec le mode Veille totale, les utilisateurs peuvent aller encore plus loin pour réduire l’empreinte environnementale de leur Freebox Pro.

Quand l’utiliser ?

La nuit, lorsqu’ils ne sont pas au bureau, ou à tout moment où ils le souhaitent. Comment l’activer ?

Ce mode peut être activé ou programmé à distance :

En activant ce mode, la consommation électrique de la Freebox Pro est presque réduite à zéro, avec jusqu’à 95 % d’économies d’énergie. De plus, les Répéteurs Wi-Fi 7 Pro se synchronisent automatiquement pour arrêter eux aussi toute consommation inutile.

Une box éco-concue

Chez Free Pro, la conception responsable est une priorité, intégrant l’impact environnemental de la Freebox Pro tout au long de son cycle de vie. Chaque nouvelle génération est conçue pour être plus compacte, réduisant ainsi la consommation de matières premières, tout en maximisant la puissance et les performances dans un format ultra-optimisé.

Dès la conception, des pratiques circulaires sont intégrées pour faciliter la réparation et la remise à neuf, notamment grâce au choix de matériaux réparables et à l’exclusion de techniques comme le collage. De plus, les boîtiers plastiques retournés sont systématiquement recyclés en boucle fermée : ils sont polis pour une seconde vie ou broyés pour fabriquer de nouveaux boîtiers.

Avec une durée de vie prévue d’au moins 10 ans, 90 % des Freebox Pro retournées peuvent être reconditionnées, à l’exception des cas d’usure extrême. Ces pratiques garantissent un produit durable et écoresponsable, en phase avec les engagements environnementaux de Free Pro.

Coms Pro disponible à prix réduit

Lancée l’année dernière par Free Pro, l’option Coms Pro est proposée à un tarif réduit pour les abonnés Freebox, à savoir 9.99€/mois hors taxe par licence Coms Pro au lieu de 14.99€/mois sans engagement.

Il s’agit d’une offre de communication entreprise tout-en-un, qui comprend plusieurs services :

Appels illimités :

Vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine et USA, ainsi que vers plus de 100 destinations fixes à l’international.

: Vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine et USA, ainsi que vers plus de 100 destinations fixes à l’international. Serveur vocal interactif (SVI) :

Améliore l’expérience client en réduisant les temps d’attente et en garantissant le traitement des appels par les bonnes personnes.

: Améliore l’expérience client en réduisant les temps d’attente et en garantissant le traitement des appels par les bonnes personnes. Messagerie instantanée :

Facilite la collaboration rapide en entreprise.

: Facilite la collaboration rapide en entreprise. Visioconférence :

Permet aux équipes de se réunir à distance, de partager leur écran et de collaborer sur des documents en temps réel.

: Permet aux équipes de se réunir à distance, de partager leur écran et de collaborer sur des documents en temps réel. Statistiques d’appels et gestion des présences :

Optimisent le travail des équipes en fluidifiant leur organisation.

Coms Pro offre une solution complète de communication pour les entreprises, permettant aux collaborateurs de rester connectés, qu’ils soient sur site, en télétravail ou en déplacement. Accessible via une application (Android et iOS) ou en softphonie sur ordinateur, elle centralise toutes les fonctionnalités nécessaires dans une interface unique. Grâce à une administration simplifiée, elle assure une gestion optimisée et sécurisée des communications et des données.

Toujours un support pro

Les entreprises ont souvent besoin de réponses très rapides et efficaces lors de problèmes de connectivité. Dans cette optique, Free Pro propose deux formes de support, l’un étant inclus et l’autre en option. La version essentiel comprend une assistance en ligne, avec un accès libre 24/7, des fiches pédagogiques et un conseiller virtuel qui accompagne les clients pas à pas. Ces derniers peuvent également y déposer toutes leurs demandes d’assistance Freebox Pro ou mobile. Les experts de Free Pro s’engagent à leur fournir une première réponse en moins de 8 heures ouvrées.

Quant à la version premium, elle permet de bénéficier d’un accès par téléphone à un expert du lundi au samedi de 8h à 19h et d’obtenir une réponse en moins de deux heures ouvrées. Le tout pour 10€ HT par mois.

