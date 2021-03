Free Pro 5G : découvrez son forfait mobile sans engagement pour les professionnels

Aux professionnels et collectivités territoriales, Free propose un forfait mobile sans engagement, compatible 5G et accompagné d’un support dédié. Découvrez les détails de l’offre.

Ce mardi 23 mars a dévoilé son offre destinée au marché professionnel, avec comme maîtres-mots Connectivité, Fiabilité, Protection des données, Sécurité et Sérénité.

Elle se compose d’une offre fixe détaillée dans un autre article et une offre mobile que nous allons détailler dans celui-ci. Sans engagement et répondant au nom de Free Pro 5G, le forfait mobile en question coûte 19,99 euros HT par mois. Pour les abonnés à l’offre fixe Freebox Pro, une première ligne mobile est offerte. Les suivantes coûtent 9,99 euros HT par mois chacune.

Il faudra également prévoir 10 euros de frais de mise en service, payables au moment de la commande. Notez que deux cartes SIM sont expédiées pour chaque ligne commandée et que la portabilité est offerte.

Depuis la France métropolitaine

Le forfait Free Pro 5G propose 150 Go de data utilisables en 4+ et 5G en France Métropolitaine, selon la couverture réseau mobile disponible. L’opérateur rappelle d’ailleurs qu’il couvre déjà 40 % de la population en 5G et 98 % avec sa 4G.

Toujours depuis la France métropolitaine, celui-ci comprend les appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, vers les fixes de 100 destinations et vers les mobiles aux USA, au Canada, en Chine et dans les DOM.

Depuis l’étranger

En roaming à l’étranger, on dispose de 25 Go depuis plus de 70 destinations. Il y a également les appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et les DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, d’Europe et des DOM.

Une assistance dédiée

Avec son forfait mobile 5G pensé pour les Free, l’opérateur de Xavier Niel met en avant un support dédié. Il se caractérise par un service client accessible de 8h00 à 20h00 7 jours sur 7 (hors jours fériés) au 1043 et une possibilité de déclaration des demandes en ligne. L’engagement est également pris pour une réponse en moins de 8 heures.

Une gestion en toute autonomie

Aux pros, Free propose une gestion de leur flotte en toute autonomie depuis un Espace Client Free Pro, que ce soit l’activation instantanée des lignes, le suivi consommation en temps réel, la maîtrise du hors forfait, la demande d’assistance en 3 clics et le remplacement de carte SIM en cas de vol ou de perte. Le remplacement de carte SIM est facturé 10 euros.