Free lance sa Freebox et son forfait mobile Pro, révolution sur les prix

C’est parti pour les offres professionnelles de Free. Surprise, l’opérateur se lance à la fois sur le fixe et sur le mobile.

La puissance de la fibre et de la 5G au service des pros, sans engagement, Free se lance dans le grand bain sur le marché des entreprises. Sa marque est désormais connue, il s’agit de Free pro. Pour séduire, l’opérateur lance sa Freebox Pro 10G Epon avec un WiFi “puissant” tri-band, associé à un répéteur WiFi. Un modem externe Backup 4G est également fourni pour prendre la relève en cas de dysfonctionnement de la fibre. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gibts/s et 1 Gbit/s en upload.

Une Freebox 100% fibre ultra puissante basée sur la technologie 10G Epon. #FreePro pic.twitter.com/CMkBifcpGe Free Pro (@FreePro) March 23, 2021

Prévue pour durer 10 ans, cette Freebox, rackable en baie informatique, s’autodiagnostique en permanence et envoie des données à l’opérateur. Côté support, Free Pro c’est la promesse de répondre en moins de 8 heures aux questions, grâce à des experts basés en France, et au support dédié aux professionnels.

Pour simplifier le stockage des données, l’opérateur a inventé une nouvelle fonctionnalité NAS pour regrouper l’ensemble des DATAS de l’entreprise en toute sécurité. Les maîtres mots sont selon Xavier Niel “connectivité, fiabilité, protection pour vos données, sécurité et sérénité” .Côté prix, une offre sans engagement est proposée à 39,99€/mois la première année puis 49,99€. Le tout avec un forfait mobile inclus. “On a divisé les prix par deux”, soutient le fondateur de Free.

L’opérateur en profite donc pour faire une pierre deux coups en se lançant aussi sur le mobile, avec une offre très proche de son forfait Free Grand Public. Ce dernier comprend 150 Go en France métropolitaine, Appels illimités, vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM, Internet 25 Go en roaming depuis + de 70 destinations, Appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine Europe et DOM. mais surtout aussi un support dédié aux Pros, un Service client 7j/7 8h-20h, la Déclaration de vos demandes en ligne et un engagement de réponse en moins de 8h. Le tout pour 19,99 € HT/ mois. Pour les clients Freebox Pro, chaque forfait supplémentaire leur coûtera 9,99€/mois.

L’ambition est clairement affichée par Free, à savoir apporter un choc de simplicité et d’innovation mais aussi un meilleur rapport qualité-prix face au duopole Orange-SFR. L’objectif est d’atteindre une part de marché d’environ 4 à 5% en 2024 et un chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros la même année.