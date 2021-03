L’offre Freebox Pro en détail : débits, caractéristiques, services inclus… ce qu’il faut savoir

La Freebox Pro est enfin là, avec une offre “simple, puissante, économique”. Découvrez ici la nouvelle offre de Free qui veut chambouler le marché des entreprises.

Innovation au niveau des services et du prix, tels sont les maîtres mots de cette nouvelle box. Dans sa conférence ce matin, l’opérateur a présenté les différentes caractéristiques de son offre fixe dédiée aux professionnels et Univers Freebox vous propose un tour d’horizon détaillé de cette nouvelle box.

Un prix cassé, sans engagement

Fidèle à lui même, Xavier Niel a exprimé sa volonté de continuer à “diviser les prix par deux”. “Une offre de ce type, vous la trouveriez à 100€ sur le marché, nous la proposons donc à 49.99€ par mois” résume le fondateur de Free.

Un prix cassé, sans engagement, avec également une promotion à 39.99€/mois hors taxe durant la première année. Il reste à voir maintenant ce que propose cette nouvelle offre.

A noter également des frais de mise en service s’élevant à 50€ et des frais de résiliation s’élevant à 50€ également.

La fibre 10G E-Pon, pour une connexion à toute vitesse

Parlons d’abord connexion internet. La Freebox Pro est uniquement destinée aux entreprises raccordées à la fibre optique et propose ainsi la technologie 10 G E-Pon déjà intégrée dans la Freebox Delta.

En clair, les clients Free Pro bénéficieront d’un débit ultra rapide, allant jusqu’à 7 Gb/s en download et 1 Gb/s en upload. Elle dispose ainsi de 4 ports 1 Gbit Ethernet RJ45 et d’un port 10 Gbit Ethernet SFP. La Freebox est complètement rackable et l’opérateur propose également un kit de mise en baie Freebox Pro 1U, pour 59€ à l’achat.

La latence de la Freebox Pro a par ailleurs été optimisée. Elle propose des flux web très performants, grâce à des centaines d’accords d’interconnexions directes signés avec les plus grands opérateurs et fournisseurs de services cloud, français et mondiaux, depuis deux ans

Un WiFi ultra rapide et sécurisé

Côté WiFi, l’opérateur propose du AC4400 MU-MIMO, Tri-bande avec donc un canal 2.4 GHz et deux canaux 5GHz, le tout au norme WPA3 pour un chiffrement dernière génération. A noter également la présence d’une fonction WiFi invité, entièrement dédiée aux visiteurs et isolée du réseau internet, avec une connexion simplifiée des équipements mobiles via un QR Code.

A noter également la possibilité d’utiliser un répéteur WiFi, sélectionnant automatiquement la meilleure bande de fréquence disponible. Il assure ainsi une couverture optimale de toutes les pièces des locaux professionnels du client. Cette option s’élève à 40€ par répéteur, avec un maximum de trois appareils par ligne.

Un back-up 4G pour une bascule automatique en cas de coupure

Free Pro propose également un modem 4G supplémentaire pour effectuer une bascule automatique vers une connexion au réseau 4G de l’opérateur. Ce modem est simplement branché à la Freebox Pro, installé par un technicien.

Ce modem est pensé pour pouvoir être installé à un autre emplacement que la Freebox, afin d’obtenir une meilleure connectivité à la 4G. Si votre Freebox est à la cave, vous pouvez installer l’appareil de back-up dans un endroit plus propice à une meilleure connexion.

Deux lignes de téléphonie fixe et un forfait mobile inclus

La Freebox Pro inclut 2 lignes fixe avec les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, USA et vers les fixes de + de 100 destinations.

Il est possible d’activer simplement des lignes fixes supplémentaires depuis son espace client, et de gérer vos services professionnels de messagerie, de gestion des appels et de fax (fax-to-mail et mail-to-fax via un numéro dédié). Chaque ligne revient à 9.99€/mois.

L’offre Free Pro propose également un forfait mobile Free Pro 5G inclus, que l’abonné peut activer dans l’Espace Client après souscription. Celui-ci comprend notamment les appels,SMS/MMS illimités en France, 150 Go en France et 25 Go/mois à l’étranger.

Une fois l’offre activée, il est possible d’accéder à un ou plusieurs forfaits mobiles supplémentaires, pour 9.99€ par ligne mobile. En effet, Free envoie directement 10 cartes SIM sans frais, activables après souscription à forfait Free Pro 5G. Les frais d’activation s’élèvent à 10€ hors taxes

Une sécurité renforcée

Face à la recrudescence des cyberattaques, l’opérateur de Xavier Niel propose un Firewall “nouvelle génération”, pour une protection contre les attaques externes, en filtrant et contrôlant l’entrée et la sortie des accès au réseau local. Ce firewall est compatible IPV6.

Puisque le télétravail se démocratise, la Freebox Pro inclus également un accès VPN, permettant aux collaborateurs et salariés d’accéder à distance aux données sauvegardées dans leur Freebox partout et sur tous les appareils, avec le même niveau de sécurité que sur leur Freebox.

Un stockage sur NAS et dans le cloud

Ces données sécurisées sont ainsi stockées dans un NAS avec deux emplacements pour disques durs 2,5″ SATA III, avec ainsi un débit de transfert de données de 6 Gb/s. Ces disques durs bénéficient également d’un chiffrement AES, poru sécuriser vos fichiers en cas de perte ou de vol d’un de vos appareils. 1 disque dur internet SATA 1 To est inclus, il est possible d’acheter un disque dur supplémentaire pour 40€ ou d’opter pour deux disques durs SSD pour 200€.

Ces données stockées sur le NAS sont également sauvegardées sur le Cloud grâce à une synchronisation automatique sur le réseau local. L’abonné a ainsi accès à ces dernières à tout moment.

Un support essentiel dédié aux Pros

La réactivité est essentielle dans le milieu des entreprises. Les abonnés Free Pro peuvent ainsi envoyer toute demande d’assistance en trois clics depuis leur espace clients. Free s’engage ainsi à apporter une réponse en moins de 8h ouvrées, par téléphone ou messagerie. Son support essentiel est inclus et accessible 7j/7 de 8h à 20h, hors jours fériés.

Il garantit également, en cas de besoin, une garantie d’intervention sur site le jour même ou le lendemain. A noter également la présence d’un support premium, pour 20€/mois donnant accès à une ligne téléphonique dédiée pour joindre le pôle d’experts de Free basé en France. L’abonné bénéficie ainsi d’un interlocuteur unique pour répondre à toutes ses demandes lors de l’appel, avec un engagement de réponse en 2 heures ouvrées. Ce support inclus également la prestation d’accompagnement pour la prise en main de la Freebox Pro sur demande, via un appel de 30 minutes sur rendez-vous dans les deux mois suivant la mise en service.

A noter également, la présence d’une option de remplacement de votre Freebox. En cas de problème matériel et moyennant 20€ par mois, un boîtier Freebox Pro de remplacement sera mis à disposition de l’abonné.

Un problème ? La Freebox Pro s’auto-diagnostique

Grâce à un module d’Intelligence Artificielle intégré à la Freebox Pro, l’expérience de support est réinventée. Free peut ainsi informer ses abonnés proactivement en cas de dysfonctionnement détecté sur leur Freebox Pro ou leur connexion.