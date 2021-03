Free Pro 5G : comparatif avec les offres professionnelles d’Orange, Bouygues et SFR

Free Pro 5G Performance pro intense (Orange) Neo Entreprise Intégral Monde (Bouygues Telecom) o 150 Go Pro Compatible 5G (SFR)

Prix 1ère année 19,99 € HT / mois 52 € HT / mois 44 € HT / mois (version 75 Go)

150 € HT / mois (version 200 Go 54 € HT / mois

Prix 2e année 19,99 € HT/ mois 57 € HT / mois 44 € HT / mois (version 75 Go)

150 € HT / mois (version 200 Go 54 € HT / mois

Engagement Non 12 mois 24 mois Non

Compatibilité 5G Oui Oui Oui Oui

Data depuis la France 150 Go 150 Go 75 / 200 Go 150 Go

Appels depuis la France) – Illimités vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine

– Illimités vers les fixes et mobiles d’Amérique du Nord, de Chine et des DOM

– Illimités vers les fixes de 100 destinations – Illimités vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine d’Europe, de Suisse et d’Andorre Illimités vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie

(+ Maroc et Chine avec la version 200 Go) – Illimités vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine, d’Amérique du Nord et de Chine

– Illimités vers les fixes de 100 destinations

SMS depuis la France Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d’Europe et des DOM – Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine d’Europe, de Suisse et d’Andorre Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie

(+ Maroc et Chine avec la version 200 Go) – Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d’Amérique du Nord et de Chine

MMS depuis la France Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d’Europe et des DOM – Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine d’Europe, de Suisse et d’Andorre Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie

(+ Maroc et Chine avec la version 200 Go)

Data depuis l’étranger 25 Go depuis plus de 70 destinations – 150 Go depuis l’Europe et l’Amérique du Nord 75 Go depuis l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie 200 Go depuis l’Europe, l’Amérique du Nord, la Chine et le Maroc 100 Go depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels depuis l’étranger – Illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, d’Europe et des DOM Illimités vers les fixes et mobiles en France Mét Europe et Amérique du Nord Illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie (+ Chine et Maroc pour la version 200 Go) Illimités vers les fixes et mobiles de France Métropolitaine, d’Europe, de Suisse et d’Andorre

SMS depuis l’étranger Illimités vers les fixes de France métropolitaine, d’Europe et des DOM – Illimités vers les fixes en Europe et Amérique du Nord Illimités vers les mobiles de France métropolitaine, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie (+ Chine et et Maroc pour la version 200 Go) Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d’Europe, de Suisse et d’Andorre

MMS depuis l’étranger Illimités vers les fixes de France métropolitaine, d’Europe et des DOM – Illimités vers les fixes en Europe et Amérique du Nord Illimités vers les mobiles de France métropolitaine, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie (+ Chine et et Maroc pour la version 200 Go) Illimités vers les mobiles de France Métropolitaine, d’Europe, de Suisse et d’Andorre

Assistance 8h00-19h00, 7 jours sur 7

– Réponse en moins de 8 heures Assistance 24 heures/24 et 7 jours sur 7

– Mobile de remplacement en 4 heures (région parisienne) ou 24 heures (n’importe où en France

– Intervention en France du lundi au samedi de 8h00 à 18h00 (hors jours fériés) 8h00-22h00 du lundi au samedi

– Ligne directe d’un chargé de clientèle dédié

– Cartes SIM et smartphones de remplacement livrés en 4 heures partout en France

-Smartphone de remplacement en France et à l’International – 8h00-22h00 du lundi au samedi

– Priorité en boutique

– Remplacement et prêt du mobile 24 heures