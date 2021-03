Comment souscrire à la nouvelle offre Freebox Pro pour les abonnés grand public ? Free donne la marche à suivre

Vous êtes abonnés Freebox et souhaitez passer à la nouvelle offre Free Pro 100% fibre, plusieurs étapes sont à respecter.

Pour séduire les TPE-PME, collectivités et entrepreneurs, Free a commercialisé ce matin sa Freebox Pro 10G Epon associée à un répéteur WiFi et à un modem externe Backup 4G. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gbits/s et 1 Gbit/s en upload. Pour couronner le tout, l’opérateur inclut deux lignes de téléphonie fixe et un forfait mobile 5G 150 Go. Le prix, 39,99€/mois la première année puis 49,99€, défie toute concurrence. De quoi séduire de nombreuses entreprises jusqu’alors abonnés à un abonnement Freebox grand public. Dès lors comment souscrire à une Freebox Pro en tant qu’abonné Freebox ? L’opérateur explique aujourd’hui la marche à suivre.