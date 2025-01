Free Mobile lance une nouveauté pour ses abonnés qui disposent de plusieurs lignes

Free simplifie la gestion des lignes mobiles secondaires en permettant à ses abonnés de les détacher du compte principal.

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile : il est désormais possible de détacher une ligne secondaire d’un compte principal sans passer par le titulaire de celui-ci. Une fonctionnalité qui apporte plus de flexibilité pour la gestion individuelle des forfaits et options mobiles. Voici ce qu’il faut savoir.

Dans le cadre des comptes multiligne, une ligne secondaire était traditionnellement rattachée à un compte principal, limitant la gestion autonome pour les utilisateurs. Désormais, Free propose une solution pour s’affranchir de cette contrainte directement depuis l’espace abonné. Une fois le détachement effectué, la ligne devient automatiquement principale et permet une gestion complète et indépendante : paiement des factures, choix du forfait et des options, etc.

Les étapes à suivre

Pour détacher votre ligne mobile, rien de plus simple. Munissez-vous de votre identifiant, de votre mot de passe et de votre IBAN, puis suivez les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à votre espace abonné mobile. Rendez-vous dans la section Mon offre et cliquez sur Devenir titulaire de ma ligne. Vérifiez ou corrigez votre adresse e-mail et validez en entrant le code de sécurité reçu. Renseignez vos informations personnelles et vos préférences de contact. Saisissez vos coordonnées bancaires et prenez connaissance des Conditions Générales d’Abonnement. Confirmez le détachement de la ligne.

Une fois ces étapes finalisées, vous recevrez un e-mail de confirmation et pourrez réinitialiser votre mot de passe pour accéder à votre nouvel espace abonné autonome. Le détachement de ligne n’est possible que pour les personnes majeures. Une fois détachée, la ligne peut être rattachée à un autre compte principal dans un délai d’un mois si nécessaire.