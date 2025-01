Meilleure performance internet mobile 2024 : SFR met fin à l’hégémonie d’Orange, Free Mobile est dernier

Après 8 années consécutives en tête du baromètre annuel de nPerf, Orange malgré des débits descendants supérieurs, cède son fauteuil de leader à SFR. Ses abonnés ont bénéficié des meilleures performances globales de l’Internet mobile en 2024.

L’année 2024 a été marquée par une amélioration significative des performances des réseaux mobiles en France, c’est en substance ce que révèle aujourd’hui le nouveau baromètre annuel de nPerf sur les connexions mobiles 4G et 5G, lequel se base sur plus de 1,7 million de tests réalisés par les utilisateurs. Tous les opérateurs affichent des progrès notables, notamment sur les débits et la qualité de service. Après avoir rempoté pendant 8 années consécutives le titre de meilleur réseau, Orange cède son fauteuil de leader à SFR qui a pourtant vécu une année noire à cause d’une perte massive et continue d’abonnés.

Avec un score de 97 048 nPoints, l’opérateur au carré rouge se distingue par un débit descendant de 124 Mbps (+28,3%) et un débit montant de 16,2 Mbps (+26,6%), enregistrant ainsi les meilleures performances globales. “SFR se démarque particulièrement dans les performances de débit montant et s’impose comme co-leader de la 5G (avec Orange), excellant notamment en upload et en streaming vidéo”, indique nPerf. Avec 96 012 nPoints, Bouygues Telecom affiche la meilleure latence (29,9 ms ) et un excellent score en streaming vidéo (84,7%) et navigation (73,40%), et s’empare de la seconde place. L’opérateur aurait pu rêver de la 1ère place si ses débits descendants étaient meilleurs.

Orange, leader en débit descendant

Orange se classe finalement troisième avec 95 563 nPoints. L’opérateur historique propose le débit descendant le plus élevé à environ 130 Mbps, en hausse de 11,2% par rapport à 2023. Sa qualité de navigation atteint 73,5% ce qui en fait le meilleur opérateur sur cet indicateur.

Free Mobile en progression continue, mais dernier

En bas du classement, Free Mobile obtient 85 167 nPoints, avec une augmentation notable de 11,8% de son débit montant qui reste malgré tout inférieur à ses rivaux. Son débit descendant atteint 103 Mbps, tandis que ses performances en streaming vidéo se maintiennent à 80,3%. Sur tous les indicateurs, l’ex-trublion arrive dernier.

Sur la 5G, Orange et SFR dominent le classement des performances en 2024. Orange excelle en navigation web et streaming vidéo, tout en proposant le meilleur débit descendant. SFR se distingue quant à lui avec le meilleur débit montant, il partage la première place pour le streaming vidéo. Enfin, Bouygues Telecom offre le meilleur temps de réponse 5G, confirmant sa réactivité.

Il est important de noter que pour ne pas introduire de biais liés aux capacités des terminaux, “seuls sont retenus les tests effectués sur les terminaux compatibles 4G, 4G+ ou 5G. La méthodologie de détection de la 4G+ et de la 5G n’étant pas communiquée par Apple, dans un souci de pertinence, nous avons préféré nous concentrer sur la plate-forme Android : pour ces études spécifiques, les terminaux de marque Apple, qui évoluent sous iOS, sont exclus”, précise nPerf.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox