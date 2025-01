Free Pro propose un réseau fibre dédié aux entreprises, en plus du réseau d’Iliad

En plus de sa nouvelle Freebox Pro, l’opérateur B2B d’Iliad explique proposer un réseau fibre dédié aux entreprises pour offrir de meilleures performances à ses clients professionnels.

Le réseau de fibre est très important pour les opérateurs, permettant de fournir un service de qualité à l’ensemble de ses abonnés et d’apporter le très haut débit à de nombreux locaux. Chez Free, ce sont plus de 38 millions de locaux qui y sont éligibles, permettant notamment d’accéder aux débits de la Freebox Ultra ou Freebox Pro à savoir 8 Gbit/s en symétrique.

Les abonnés à la Freebox Pro peuvent ainsi profiter de débits importants, mais Free Pro ne s’arrête pas là. En complément du réseau FTTH et de sa collecte régionale, l’opérateur s’appuie également sur une infrastructure réseau dédiée à ses clients entreprises. Cette dernière, offre une meilleure latence et des performances accrues pour les connexions, qu’elles soient de site à site en France ou bien vers des sites à l’étranger.

Ce réseau surcapacitaire est multicollecte et massivement interconnecté et permet ainsi de répondre aux exigences des professionnels en matière de connexion. Et pour l’entretenir, ce sont 12000 personnes qui sont dédiées chaque jour au déploiement à la maintenance de cette fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox