Free annonce offrir un nouveau contenu à certains abonnés Freebox

En partenariat avec Universal+, Free permet de découvrir gratuitement sur l’Aktu Free le 1er épisode de la nouvelle série Factice diffusée sur 13ème RUE.

Inclus dans les offres Freebox Ultra, Delta, Révolution TV by Canal et Pop avec TV by Canal, Universal+ offre ce 15 janvier le premier épisode de sa nouvelle série originale “Factice” aux abonnés Free qui ne bénéficient pas de cette plateforme.

Dans cette nouvelle série policière réalisée par Julien Messemackers (Dix pour Cent), Caroline Anglade incarne Victoire, une femme ordinaire dont la vie bascule après l’hospitalisation de son mari. Découvrant des dettes colossales, elle utilise son talent pour la contrefaçon pour sauver sa famille. Aidée par son frère, elle plonge dans un univers dangereux, où secrets et menaces s’entremêlent. Pour profiter de cet épisode offert pendant 7 jours, les abonnés Freebox peuvent se rendre sur L’Aktu Free de leur player, via l’icône dédié dans le menu Home sur la Freebox mini 4K par exemple, ou depuis la page d’accueil Android, rubrique Applications Free sur le Player de la Freebox Pop. Factice est diffusée chaque mardi à 21h sur 13ème RUE (canal 71).



