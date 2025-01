Free Mobile : des débits toujours en hausse, tant en 5G qu’en 4G

Notre partenaire RNC Mobile dévoile son nouvel observatoire des débits pour l’année 2024.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. De quoi exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile en 3G, 4G, 5G dans un baromètre dédié. Ce dernier vient d’être publié combinant les informations récoltées durant l’année 2024.

Sans grande surprise, les tests en 4G sont de moins en moins nombreux et ne représentent plus que 28% des mesures réalisées par RNC. La 5G a progressé légèrement, puis s’est stabilisée entre de 4000 et 6000 mesures de débit au deuxième semestre 2023 et au premier semestre 2024. Le dernier trimestre 2024 marque un retour au niveau du premier trimestre 2023. Le pic à 8181 mesures atteint en mai 2023 n’a pas pu être égalé en 2024 malgré le bon score de 7430 de septembre 2024. La régression du nombre de mesures de débits en 4G se poursuit depuis le lancement de la 5G à la fin de l’année 2020. Le lancement de la 5G SA au 18 septembre 2023 coïncide avec une chute sensible de la 4G entre 1000 et 1700 des mesures de débit sur les deux derniers mois.

Des débits moyens en hausse

En se basant sur les milliers de mesures répertoriées, RNC a pu établir différents profils de débits descendants moyens, tant en 5G qu’en 4G. Répartis en quartiles, représentant ainsi les abonnés ayant les débits les moins performants, les débits median (50% des tests) et les plus élevés par nombre de tests.

Concernant la 5G, la médiane des débits descendants a augmenté de 4 % en un an, 14 % en deux ans et 126 % en trois ans. Le premier quartile progresse de 11 %, tandis que le dernier quartile ne bouge que de 2 % sur un an.

L’essentiel des améliorations a eu lieu en 2022, avec une hausse notable de l’équipement en haut débit :

2021 : 0 % à 18,5 % des sites équipés,

2022 : 18,5 % à 26,5 %,

2023 : 26,5 % à 30 %,

2024 : 30 % à 39 %.

Entre 2022 et 2023, les progrès viennent surtout de l’ajout de sites en LTE 2100 MHz, avec une minorité utilisant le MIMO4x4. Cela bénéficie principalement aux meilleurs équipements mobiles (dernier décile et percentile). La progression entre 2023 et 2024 reste limitée, due surtout au renouvellement des mobiles. Les nouveaux équipements auront un impact plus significatif en 2025, affirme RNC.

Quid de la 4G ? Certaines technologies, comme le MIMO4x4, touchent peu d’installations (10 à 20 %) et profitent uniquement aux utilisateurs de mobiles haut de gamme. Leur impact reste donc limité, influençant surtout les meilleurs résultats (déciles ou centiles supérieurs), explique RNC.

En revanche, la conversion en LTE 2100 MHz, qui concerne environ 20 000 sites, améliore la connectivité sans nécessiter des mobiles performants. Cela impacte la médiane (+18 %, atteignant 87,3 Mbps en 2024 contre 74,2 Mbps en 2023), ainsi que les quartiles : Premier quartile : +25 % sur un an,

Dernier quartile : +12 % sur un an. La progression générale est donc essentiellement due au déploiement de la fréquence LTE 2100 MHz. Avec la disparition progressive des mobiles non compatibles 5G, les mesures de débit en 4G sur ce parc deviennent rares.

Pour effectuer les 95 954 mesures de débit en 2024 – dont environ les deux-tiers en 5G – 471 mobiles différents ont été utilisés, soit une moyenne de 204 tests par modèle. 247 ont effectué un test en 5G et 216 n’en ont effectué aucun. 447 mobiles ont été utilisés en 4G, 84 en 3G dont un seul utilisé en 3G seulement (Honor 8X). 5065 communes ont fait l’objet d’au moins une mesure de débit. Pour 444 d’entre elles, au moins un test de débit a été effectué en 5G SA et 3053 ont bénéficié d’un test de débit en 5G NSA. 3972 ont pu être mesurées également en 4G et seulement 167 communes ont été testées en 3G. Pour ces dernières, la plupart a pu bénéficier d’un ou plusieurs autres tests en 4G ou 5G. Seules 9 communes n’ont été testées qu’en 3G. Il s’agit des communes de : Chouppes, Réauville, Saint-Laurent-du-Verdon, Cornillon-sur-l’Oule, Estoher, La Roche-Vineuse, La Souterraine, Roquefort et Vaupillon.. Les communes les plus mesurées toutes technologies confondues sont : Paris [4477], Bordeaux [2728], Lille [2102], Saint-Étienne [1965], Reims [1933], La Garde [1877], Toulon [1716] et Montpellier [1425].

