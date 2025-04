Le saviez-vous : une multitude d’astuces et réglages faciles existent pour booster au maximum le WiFi de votre Freebox

L’optimisation du WiFi de la Freebox ne nécessite pas forcément de changer d’offre. Un bon positionnement de la box, des réglages adaptés et la gestion des interférences permettent d’améliorer significativement la connexion. On fait le tour des principales astuces.

Une connexion WiFi rapide et stable est essentielle au quotidien pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, télétravailler ou jouer en ligne. Si votre WiFi Freebox vous semble lent ou de portée limitée, plusieurs astuces peuvent améliorer significativement votre connexion.

Choisir le bon emplacement pour la Freebox et réduire les obstacles

L’emplacement de votre Freebox joue un rôle crucial dans la qualité du signal WiFi. Il est recommandé de ne pas placer votre Freebox dans un meuble fermé, un placard ou près d’objets métalliques. Il est préférable de la tenir éloignée des téléviseurs, barres de son, aquariums et appareils électroménagers comme le micro-ondes. Il est conseillé d’installer votre Freebox en hauteur et dans un espace dégagé pour maximiser la portée du signal.

Le signal WiFi peut être affaibli par des obstacles physiques et électroniques. Les murs épais, les structures en béton et les objets contenant de l’eau comme les aquariums peuvent réduire la portée du signal. Les appareils utilisant des fréquences similaires comme les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes peuvent également perturber la connexion.

Optimiser les paramètres WiFi et gérer la consommation de bande passante

Si le débit est faible ou la connexion instable, il est possible d’ajuster certains paramètres via Freebox OS ou l’application Freebox Connect. Modifier le canal WiFi peut améliorer la connexion en évitant les interférences. Nous vous recommandons aussi de tester différentes largeurs de bande (20 MHz ou 40 MHz sur la 2,4 GHz, 80 MHz sur la 5 GHz) pour voir ce qui fonctionne le mieux dans votre environnement mais aussi d’utiliser un réseau WiFi invité : Si de nombreux appareils se connectent à votre réseau (amis, famille), configurer un WiFi invité peut limiter la surcharge et garantir une meilleure stabilité pour vos appareils principaux.

Dissocier les bandes WiFi peut également permettre d’adapter la connexion aux besoins spécifiques des appareils. La bande 2,4 GHz offre une meilleure portée et la bande 5 GHz permet un débit plus élevé, mais attention une dissociation comporte des atouts et des inconvénients. A noter que ka Freebox Ultra propose du WiFi 7 pour des performances optimisées. Il vous suffit d’activer le mode automatique qui permet à la Freebox de sélectionner le meilleur canal disponible.

L’utilisation simultanée de plusieurs appareils peut saturer la bande passante et ralentir la connexion. Il est recommandé d’éteindre le Player Freebox lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est conseillé d’identifier et de limiter les appareils trop gourmands en bande passante. Il est utile de redémarrer régulièrement la Freebox pour appliquer les mises à jour et rafraîchir la connexion. Il est préférable d’utiliser un câble Ethernet pour les appareils nécessitant une connexion stable comme un PC de bureau, une console de jeux ou une TV connectée. Sur certaines Freebox, il est possible de prioriser certains types de trafic (ex : le télétravail ou le streaming) pour garantir une connexion stable avec l’activation de la QoS (Quality of Service).

Étendre la couverture WiFi avec un répéteur

Si le WiFi ne couvre pas l’ensemble du domicile, un répéteur WiFi peut être une solution efficace. Les répéteurs Freebox WiFi 5 et WiFi 7 permettent d’étendre la couverture du réseau dans les pièces éloignées. Le répéteur sélectionne automatiquement le meilleur point d’accès grâce à la technologie AP Steering et choisit la meilleure bande de fréquence pour chaque appareil grâce à la technologie Band Steering. L’utilisation d’un répéteur est particulièrement recommandée pour les logements de plus de 95 m². En plus des répéteurs, l’installation d’un second point d’accès WiFi connecté en Ethernet à la Freebox permet d’avoir un signal plus puissant dans les grandes maisons.

Améliorer son WiFi en changeant de Freebox

Si la Freebox est ancienne, il peut être intéressant d’en changer pour une box plus performante. La Freebox Pop est compatible avec le WiFi 6 et WiFi 7 bi-band alors que la Freebox Delta est compatible avec le WiFi 6E. Pour sa part, la Freebox Ultra a adopté le WiFi 7 et offre une connexion ultra-rapide et stable. La box haut de gamme de Free inclut jusqu’à quatre répéteurs WiFi 7 permettant de couvrir une superficie allant jusqu’à 200 m². Grâce à la technologie Mesh, les appareils se connectent automatiquement au point d’accès le plus performant, garantissant une connexion fluide et sans interruption.

Une autre astuce existe également notamment sur les Freebox Ultra, à savoir le mode Eco WiFi. Il permet d’adapter automatiquement la puissance du signal WiFi en fonction des appareils connectés. Certaines bandes WiFi se désactivent lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Cette fonctionnalité permet de réduire la consommation énergétique sans compromettre la qualité de la connexion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox