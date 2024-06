Dissocier le WiFi de sa Freebox, des atouts ou surtout des inconvénients ? On a posé la question à Free

Beaucoup d’abonnés Freebox séparent manuellement leur réseau Wi-Fi en fonction de leurs usages, pour plus de débit ou pour connecter un appareil dont l’installation nécessite la seule bande 2,4 GHz. Mais est-ce vraiment bénéfique pour la connexion ? La réponse est non selon un développeur Freebox.

Séparer son réseau Wi-Fi manuellement, c’est possible pour les abonnés Freebox. Free permet de créer deux voire trois réseaux WiFi séparés pour chaque fréquence utilisée comme la bande 2?4 GHz, 5GHz ou 6 GHz pour les box WiFi 6E et 7. Pour séparer manuellement votre réseau Wi-Fi, il est possible d’effectuer une configuration avancée depuis l’application Freebox Connect ou Freebox OS.

Définir un SSID différent par bande de fréquence sur une box de Free peut se justifier dans certains cas très précis mais ce paramétrage comporte de nombreux inconvénients. Pour Univers Freebox, un développeur Freebox a dressé la liste des point négatifs et positifs de cette manipulation.

Les inconvénients

A contrario des idées reçues, utiliser une fréquence seule via un WiFi séparé peut provoquer des effets indésirables comme une perte de connectivité en 5GHz. “Une station configurée uniquement sur le 5GHz perdra la connectivité si elle s’éloigne trop, alors qu’elle aurait pu se connecter au 2.4GHz”.

Le débit sera en revanche limité lors d’une connexion sur la seule bande 2.4GHz. “Une station configurée uniquement sur le 2.4GHz sera limitée par le débit plus faible offert sur cette bande, qui par ailleurs est souvent très encombrée”, met en garde le développeur.

Par ailleurs, la commutation sera moins réactive : “Si l’appareil est configuré sur les deux SSID séparément, il pourra passer d’une bande à l’autre, mais de manière beaucoup moins réactive qu’avec un SSID unique. Ce n’est pas non plus garanti”. Autre inconvénient, “les fonctionnalités de band steering de la Freebox dont le but est de choisir automatiquement où se connecte chaque appareil, ne pourront plus fonctionner si le SSID n’est pas le même sur toutes les bandes.”

Des cas où c’est possible

Dans tous les cas, il reviendra donc à l’utilisateur de faire manuellement ce choix de dissociation pour optimiser la connectivité de ses appareils. Le WiFi séparé par bande peut toutefois s’avéré justifié dans certains cas comme pour la configuration d’appareils IoT : “Pour un objet connecté nécessitant que le smartphone soit sur le 2.4GHz lors de l’installation, nous recommandons de désactiver temporairement le 5GHz de la Freebox et de le réactiver une fois l’appareil installé”, conseille le développeur Freebox.

Si un appareil persiste à se connecter sur une bande qui n’offre pas la meilleure expérience, séparé le WiFi est alors possible mais “il est probablement préférable de désactiver/réactiver le Wi-Fi de cet appareil pour forcer une nouvelle recherche d’AP.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox