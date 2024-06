Google met fin au défilement infini des résultats de recherche

Les habitués de Google risquent de trouver leur moteur de recherche un peu transformé dans les prochains jours. L’entreprise va en effet mettre fin au défilement infini de ses résultats, pour revenir à une pagination plus classique.

Google opère un changement majeur en supprimant le scrolling infini des résultats de recherche, une fonctionnalité implantée il y a moins de trois ans. Ce changement marque un retour à la pagination traditionnelle, une approche qui avait été progressivement abandonnée au profit du défilement continu, d’abord sur les appareils mobiles en octobre 2021, puis sur les ordinateurs de bureau en décembre 2022.

Les raisons derrière ce changement

Un porte-parole de Google a expliqué à Search Engine Land que la transition a commencé depuis le mardi 25 juin sur la version de bureau, tandis que la suppression du scrolling infini sur mobile est prévue dans les prochains mois. À la place, les utilisateurs retrouveront une pagination chiffrée et un bouton « Suivants » pour les ordinateurs, ou « Plus de résultats » pour les mobiles.

Ce retour à la pagination classique est justifié par la volonté de Google de fournir des résultats « plus rapidement pour un plus grand nombre de recherches ». En effet, le chargement automatique des résultats supplémentaires n’a pas généré une satisfaction accrue parmi les utilisateurs, selon l’entreprise.

Impact sur les utilisateurs et les sites web

Pour la majorité des utilisateurs, ce changement ne devrait pas trop perturber leurs habitudes. La plupart se contentent des résultats qui s’affichent initialement sur leur écran, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone. Cependant, ce retour à la pagination pourrait avoir des conséquences plus marquées pour les sites web.

Les pages web reléguées en deuxième page seront encore plus invisibles qu’auparavant. Le scrolling infini leur donnait une petite chance d’être repérées et cliquées par les utilisateurs. Avec le retour de la pagination, ces sites risquent de voir leur visibilité et leur taux de clics diminuer.

