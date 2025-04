Netflix tue le game avec cette annonce qui change tout, toutes les langues désormais disponibles sur tous les films et séries

La plateforme de streaming lance une véritable révolution sur TV : l’accès à toutes les langues disponibles sur n’importe quel titre.

“L’expérience TV de Netflix devient encore plus multilingue”, annonce en ce 2 avril le leader de la SVOD mondial. Netflix explique avoir bousculé ses habitudes et “qu’à partir d’aujourd’hui, vous serez en mesure de choisir depuis la liste complète de langues disponibles pour n’importe quel titre lorsque vous regardez Netflix sur la TV“.

Un changement important et “très attendu“, selon le géant américain, qui affirme recevoir “des milliers de demandes pour la disponibilité d’une langue par mois“, et qui rapproche ainsi l’application TV de ce qui est “déjà disponible sur mobile et sur navigateur“. “En regardant certains de nos titres de films et séries les plus populaires de tous les temps, comme Squid Game (Corée), Berlin (Espagne), Lupin (France), Who Killed Sara? (Mexique), Troll (Norvège) et l’Oscar du meilleur film À l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne), nous savons que la disponibilité des langues a permis à ces histoires et à ces personnages de conquérir des fans bien au-delà de leur pays d’origine”, ajoute la firme pour expliquer ses motivations.



Le déploiement semble progressif pour l’instant, on peut noter par exemple que pour l’heure, la série Dix Pour Cent est uniquement disponible en français, alors que la série Lupin propose des doublages ukrainiens, espagnols, anglais, allemands et arabes. La firme rappelle par ailleurs qu’elle propose plusieurs fonctionnalités permettant par exemple d’aider à apprendre une langue, avec la customisation des sous-titres ou encore la fonctionnalité “Trier par langue” sur les PC. Avec cette disponibilité accrue des langues, “si vous essayez d’apprendre une nouvelle langue en regardant votre série mexicaine préférée avec un doublage en coréen et des sous-titres en français, ou si vous regardez la dernière découverte Netflix avec des membres de votre famille qui parlent plusieurs langues”, l’expérience TV de Netflix s’en trouve complètement changée.

