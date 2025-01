Chamboulement sur la TNT : le groupe TF1 jubile, BFM conteste et va passer à l’attaque

Si TF1 salue une décision “équilibrée à tous égards”, le groupe RMC BFM déplore une révision “arbitraire, source d’une rupture d’égalité”.

Le grand changement a eu lieu et c’est une une première depuis la création de la TNT en 2005. Ce 13 janvier, l’Arcom a révélé la nouvelle numérotation de la TNT. Si cette décision a fait des heureux, elle suscite aussi de l’incompréhension chez certains, les grands perdants comme BFM se sentent lésés.

De son côté, le groupe TF1 se réjouit de la décision du régulateur “de constituer un bloc regroupant toutes les chaînes d’information en continu”. A compter du 6 juin, LCI occupera le canal 15 de la TNT contre le canal 26 actuellement. Plus largement, le groupe “salue cette décision fondée sur les principes fondamentaux de la loi de 1986, à savoir l’intérêt du public, le respect du pluralisme et l’équité entre les éditeurs”. Pour Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, cette numérotation est “équilibrée à tous égards, respectueuse de l’intérêt général et du public, ainsi que de l’équité entre éditeurs, cette décision permet notamment la constitution d’un bloc regroupant les 4 chaînes d’information du pays, au bénéfice de nos concitoyens et du pluralisme de l’information”. Par ailleurs, ses chaînes TMC (10), TFX (11) et TF1 Séries Films (20) conservent leur place.

BFM “examine les voies de recours possibles sur ces décisions”

Changement d’ambiance radical dans le groupe RMC BFM qui lui déplore la décision de révision de la numérotation de la TNT, la jugeant “arbitraire, source d’une rupture d’égalité sans précédent dans l’histoire de la TNT et contraire à l’intérêt du public”. Si la chaîne BFM passera du canal 15 au canal 13, elle verra se rapprocher deux concurrentes comme LCI et Franceinfo. “Cette reconfiguration désavantage le groupe RMC BFM qui a fait dès 2005 le pari de la TNT avec BFMTV. En effet cette chaine, pionnière de l’information en continu en accès gratuit, s’est imposée grâce à des investissements significatifs et un engagement constant en faveur d’une information de qualité. RMC Story et RMC Découverte, présentes sur la TNT depuis 2012, ont également démontré leur valeur”.

Par ailleurs, le groupe dirigé par Nicolas de Tavernost estime que cette reconfiguration le désavantage, lui qui “a fait dès 2005 le pari de la TNT avec BFMTV. En effet cette chaine, pionnière de l’information en continu en accès gratuit, s’est imposée grâce à des investissements significatifs et un engagement constant en faveur d’une information de qualité. RMC Story et RMC Découverte, présentes sur la TNT depuis 2012, ont également démontré leur valeur”. Si ces deux chaînes conservent leur canal, elle seront à l’avenir devancées des nouvelles entrantes CMI TV et Ouest France TV sur les canaux 18 et 19.

Le groupe RMC BFM se montre aujourd’hui plus généralement “surpris du changement de position de l’Arcom, dont la jurisprudence a jusqu’à présent attribué aux derniers entrants les derniers numéros disponibles. Il examine donc actuellement les voies de recours possibles sur ces décisions”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox