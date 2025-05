Xavier Niel tacle Bouygues Telecom et ses nouveaux frais de résiliation mobile, “On vous les rembourse si vous passez chez Free Mobile”

Comme à son habitude, le créateur de Free n’a pas sa langue dans sa poche et face à la dernière décision de Bouygues Telecom, il répond très simplement.

Une très mauvaise surprise est apparue pour des abonnés Bouygues Telecom la semaine dernière et pour ceux qui souhaitaient passer à un forfait sans engagement : l’opérateur a instauré des frais de résiliation pour ses offres B&You. Une première en France.

Les réactions n’ont pas manqué, la plupart étant pour le moins assez négatives. Et comme souvent, Xavier Niel, fondateur d’Iliad et de Free est de la partie. Sur X, il a ainsi cité un des articles reprenant l’information, avec une simple phrase : On vous les rembourse si vous passez chez Free”. Une communication succincte.

Et ce ne sont pas des paroles en l’air. En effet, selon le site d’assistance Free, il est bel et bien possible de se faire rembourser les frais de résiliation de votre précédent opérateur, à hauteur de 10€ en incluant vos frais postaux d’une lettre ouverte ou suivie. Une procédure qui peut prendre un peu de temps, surtout à l’aune des 5€ réclamés de Bouygues Telecom, mais qui a le mérite d’exister.

