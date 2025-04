Bouygues Telecom déçoit et impose désormais des frais de résiliation sur ses forfaits mobile sans engagement, une 1ère en France

Des frais de résiliation de 5€ doivent désormais être réglé lorsque vous résiliez votre forfait B&You.

Après avoir récemment fait grimper les frais de résiliation sur ses offres fixes à 69 euros, Bouygues Telecom persiste et signe en instaurant une nouvelle mesure controversée : l’opérateur applique désormais des frais de résiliation sur ses forfaits mobiles sans engagement B&You.

Historiquement, ces forfaits très majoritaires sur le marché, offrent aux consommateurs une liberté précieuse, à savoir la la possibilité de changer d’opérateur sans frais ni contrainte grâce à une portabilité. Mais Bouygues Telecom vient de rompre avec cette pratique en facturant 5 euros de frais de résiliation sur ses trois forfaits B&You actuellement proposés (1 Go, 40 Go et 200 Go, en 4G ou 5G), fait remarquer le site spécialisé iGen. La gratuité est possible “en cas de force majeure”.

Cette évolution est détaillée noir sur blanc dans la brochure tarifaire officielle et sur le site de l’opérateur. C’est la première fois qu’un opérateur français introduit des frais sur une gamme sans engagement.

Si la mesure s’applique clairement aux nouveaux abonnés, une question reste en suspens : les abonnés actuels de B&You seront-ils également concernés ? Bouygues n’a pas encore apporté de réponse officielle, mais cela semble en prendre le chemin. Du côté de la concurrence, Sosh (Orange), RED by SFR et Free Mobile maintiennent pour le moment leur position, aucun frais de résiliation n’est appliqué à leurs offres sans engagement. L’avenir dira si certains d’entre eux vont décider de lui emboîter le pas.

