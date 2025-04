Orange cède une filiale pour continuer de se recentrer sur “des priorités stratégiques clés”

Orange poursuit la transformation de son activité B2B avec la vente son activité de “Fleet Management”.

Orange Business annonce ce 30 avril avoir signé un accord d’exclusivité avec Shiftmove en vue de la cession de son activité de gestion de flotte, Océan. Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe d’optimisation de ses investissements “sur des priorités jugées stratégiques”.

En 2023, Orange a présenté son plan stratégique “Lead the future” avec l’ambition affichée “de valoriser l’excellence reconnue dans son cœur de métier”, les télécoms mais aussi “de confirmer le repositionnement de ses activités Entreprise dans les solutions de connectivité de nouvelle génération tout en accélérant dans la cybersécurité.”

L’un des piliers de ce plan est la transformation d’Orange Business pour accélérer sur le segment entreprise.“Internet, le cloud et les logiciels collaboratifs ont bouleversé les usages numériques des entreprises qui délaissent par exemple la téléphonie fixe et les réseaux privés. Ces évolutions remettent en cause le modèle traditionnel d’opérateur Telco B2B. Avec Lead the future, Orange transforme en profondeur son modèle afin de s’adapter à la nouvelle donne d’un marché où les frontières entre les réseaux et les services numériques disparaissent. Orange capitalisera donc sur sa maîtrise unique sur le marché de l’ensemble des enjeux de connectivité, de sécurité et de résilience”, indiquait l’opérateur historique il y a deux ans. Depuis, Orange Business entend se positionner comme leader des solutions de connectivité de nouvelle génération, et cela repose aujourd’hui su un recentrage de son portefeuille d’offre, une évolution de son modèle d’entreprise, et un programme d’envergure d’optimisation de coûts. Ce plan de transformation ambitieux et exigeant doit permettre à Orange Business de renouer avec la croissance de sa rentabilité (EBITDAaL) au plus tard en 2025.

Océan, une acquisition majeure pour Shiftmove

Future ex-filiale d’Orange, Océan accompagne plus de 170 000 véhicules pour des milliers d’entreprises et collectivités en France et propose des solutions SaaS permettant une gestion optimisée des flottes, au service de la sécurité, de la performance économique et de la transition écologique. Forte de 20 ans d’expertise, l’entreprise a su évoluer avec le marché, de la géolocalisation aux technologies de télématique embarquée.

L’acquisition par Shiftmove, qui vise un leadership européen sur le marché d’ici 2027, offrirait à Océan un nouvel élan en intégrant un acteur 100 % dédié à la gestion de flottes. Pour Shiftmove, cette opération représente un pas décisif dans sa stratégie de croissance en France et en Europe, avec pour ambition de gérer plus d’un million de véhicules. Sous réserve de consultation des instances représentatives du personnel, la réalisation de l’opération est prévue d’ici fin 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox