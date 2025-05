Free et une chaîne Warner offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Free propose un épisode de Batwheels en accès gratuit du 5 au 11 mai sur les Freebox

Du 5 au 11 mai 2025, Free, en partenariat avec la chaîne Cartoonito, offre à ses abonnés un épisode exclusif de Batwheels, une série d’animation destinée aux plus jeunes téléspectateurs. Cet épisode gratuit est accessible directement depuis l’Aktu Free, sur les différentes interfaces des Freebox.

Batwheels met en scène une équipe de véhicules intelligents inspirés de l’univers DC Comics, parmi lesquels Bam, la Batmobile, Bibi, la moto de Batgirl, Flamme, la voiture de Robin, Batwing, l’avion de Batman, et Buff, le Bat-camion. Créés par le Bat-ordinateur, ces véhicules anthropomorphes découvrent le monde tout en apprenant à devenir de véritables justiciers, aux côtés de Batman et Robin. Pensée pour un jeune public, la série aborde des thématiques comme l’apprentissage de l’autonomie, la solidarité ou encore l’importance du travail en équipe. Elle mêle humour, action et aventures dans un format accessible, tout en développant les valeurs propres aux super-héros.

Comment accéder à l’épisode gratuit ?

L’épisode est disponible sans surcoût via l’Aktu Free. Pour y accéder :

Sur Freebox Delta, Mini 4K ou Révolution : rendez-vous sur l’icône Aktu Free depuis le menu d’accueil.

Sur Freebox Pop ou Ultra : accédez à l’Aktu Free via la page d’accueil Android, rubrique « Applications Free ».

Pour aller plus loin

Les épisodes suivants de Batwheels sont diffusés quotidiennement à 18h45 sur Cartoonito, chaîne incluse dans le pack WB Family. Ils sont également disponibles à la demande, après leur passage à l’antenne, via le service de replay. Le pack WB Family regroupe plusieurs chaînes thématiques destinées à tous les publics, avec des contenus allant des séries inédites (Warner TV), aux documentaires (Discovery Channel, ID), en passant par le cinéma (TCM), les animations pour enfants (Cartoonito, Cartoon Network) et les programmes pour ados et jeunes adultes (Toonami / Adult Swim), pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox