Les nouveautés de la semaine chez Free : une chaîne premium offerte sur les Freebox, Free Mobile gâte des abonnés fidèles etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Freebox Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Warner TV est disponible gratuitement sur toutes les Freebox (canal 57) jusqu’au 31 mai 2025. La chaîne, spécialisée dans le cinéma et les séries, propose un large choix de créations originales, de séries cultes et de films. Plus d’infos…

Free Pro frappe fort, sa 1ère Freebox passe automatiquement à 8 Gbit/s symétriques, tous ses clients en profitent sans surcoût. Plus d’infos…

Free propose une nouvelle gamme de Smart TV Samsung à ses abonnés Freebox. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, des licences cultes et un titre qui a fait sensation (Styx: Master of Shadows, LEGO Star Wars : La Saga Complète, STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Pour les remercier de leur fidélité, Free Mobile baisse temporairement le prix du forfait 350 Go de certains abonnés. La bonne nouvelle est annoncée actuellement dans un courriel, l’abonnement des clients concernés passe ainsi de 19,99€/mois à 15,99€/mois pendant 6 mois, soit une économie de 24 euros. Plus d’infos…

Le Motorola Moto E15 débarque chez Free Mobile à 115 €. Plus d’infos…

“Giga promo, giga Forfait”, Free Mobile casse le prix de son forfait 300 Go (5G) à La Réunion. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Face aux arnaques, Free désactive des adresses email d’abonnés, mais ils peuvent les récupérer facilement. Plus d’infos…

Freebox Ultra : “un problème corsé” avec le nouveau MLO impacte le débit des abonnés, Free n’a pas prévu de le régler dans un futur proche. Plus d’infos…

Freebox Révolution : Canal+ annonce un problème avec Apple TV+, mais donne une astuce en attendant. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox