TNT : changement de nom pour les chaînes RMC et négociations exclusives pour le rachat de Chérie 25 ?

RMC Story et RMC Découverte devraient être rebaptisées RMC Life et RMC Docs à la rentrée de septembre. La maison-mère du groupe serait en négociations exclusives avec NRJ Group pour le rachat de Chérie 25.

Le groupe RMC-BFM envisagerait une transformation de ses chaînes, selon des informations révélées par Clément Garin. RMC Story et RMC Découverte pourraient bientôt changer de nom, dans le cadre d’une refonte plus large de l’identité des chaînes du groupe.

Dès la rentrée, RMC Story deviendrait ainsi RMC Life et RMC Découverte serait rebaptisée RMC Docs, marquant ainsi une volonté d’affirmer plus clairement les lignes éditoriales de chacune : la première tournée vers des formats de société et de divertissement, la seconde axée sur le documentaire.

Depuis plusieurs mois, le comité exécutif de RMC-BFM, dirigé par Rodolphe Saadé, travaillerait à une redéfinition stratégique du “bloc RMC”. Cette initiative ferait suite aux rachats successifs de BFMTV, RMC et de leurs chaînes dérivées.

Par ailleurs, une autre opération d’envergure serait en cours. Le groupe CMA CGM, maison mère de RMC_BFM devrait annoncer très prochainement son entrée en négociations exclusives avec Jean-Paul Baudecroux pour le rachat de Chérie 25, chaîne du groupe NRJ mise en vente depuis le 21 mars, révèle Clément Garin toujours selon ses sources. L’accord, facilité par la banque Lazard, viserait à intégrer cette chaîne dans une nouvelle stratégie de “bloc TNT” réunissant les canaux 23, 24 et 25.

Si ces changements se confirment, Rodolphe Saadé pourrait consolider davantage sa position dans le paysage audiovisuel français, en construisant un ensemble cohérent de chaînes généralistes, documentaires et thématiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox