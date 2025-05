Freebox Ultra : “un problème corsé” avec le nouveau MLO impacte le débit des abonnés, Free n’a pas prévu de le régler dans un futur proche

Des abonnés Freebox rencontrent une forte baisse de débit en Wi-Fi 7 lorsqu’ils activent la fonction MLO (Multi-Link Operation). Free reconnaît un bug complexe et recommande de configurer cette fonctionnalité temporairement sur “une bande”, sans calendrier de correction à court terme.

Depuis les mises à jour 4.9.0 et 4.9.1 de la Freebox Ultra, des abonnés signalent des dysfonctionnements liés au Wi-Fi 7, plus précisément à la fonction MLO (Multi-Link Operation). Cette technologie, intégré récemment sur la Freebox Ultra, permet à un appareil compatible de se connecter simultanément à plusieurs bandes de fréquences, notamment les bandes 5 GHz et 6 GHz, dans le but d’améliorer la stabilité et les performances du réseau. Toutefois, certains Freenautes constatent une forte baisse de débit lorsque cette fonction est active.

Un abonné, utilisateur d’un Pixel 8 Pro, a décrit le problème sur le bugtracker de Free : « Depuis la mise à jour 4.9.0 & 4.9.1, je constate que mon Pixel 8 Pro se connecte nettement plus souvent sur la bande 6 GHz qu’avant, ce qui est une bonne chose. Cependant, je constate que le débit est très faible, depuis un speedtest il oscille entre 0.1 et 20 Mbps max. Le MLO est actif avec les bandes 5 GHz + 6 GHz et le téléphone est bien connecté sur les deux bandes. » Il précise que le débit est faible à la fois en téléchargement et en émission.

Des tests confirment une baisse de performance à distance

Un développeur Freebox a effectué une série de tests avec un Pixel 8 Pro dans des conditions similaires (MLO activé en 5 GHz + 6 GHz, sécurité WPA2/3, chiffrement GCMP-256), en utilisant l’application nPerf. Il indique : « En download, j’ai des résultats corrects à 1300 Mbps assez constants. En upload, en revanche, je dois être en médiane à 20 Mbps avec quelques pics à 100 Mbps. » Ces tests ont été réalisés à moins d’un mètre de la box. L’abonné précise que, de son côté, les tests sont faits à plus grande distance, ce qui pourrait aggraver le problème.

Free a ensuite poursuivi ses mesures à 10-15 mètres de la Freebox et confirme une baisse notable des performances : « Nous avons des débits de DL : 450 Mbps et UL : 10 Mbps. » et de préciser est en cours d’investigation. Les premières analyses techniques pointent vers un dysfonctionnement dans la négociation MLO entre les bandes, spécifique au Wi-Fi 7. « On est parti sur un problème un peu corsé de négociation de MLO qui va prendre du temps à être corrigé », indique le développeur. En attendant une correction, il recommande : « Je ne peux que vous conseiller de passer en MLO ‘une bande’ pour le moment. »

Enfin, Free prévient que ce type de bug n’est pas considéré comme prioritaire dans sa feuille de route actuelle : « Pour l’instant, pas d’avancée et il n’y en aura probablement pas dans le futur proche. Les problèmes complexes de performance du MLO sont en bas de la pile de priorité des bugs relatifs aux Wi-Fi ; et la pile est de taille conséquente. Il va falloir prendre son mal en patience. » En attendant une solution, les abonnés concernés peuvent désactiver le MLO multibande dans l’interface de leur Freebox pour rétablir des débits plus stables.

Pour désactiver le MLO sur votre Freebox Ultra, rendez-vous depuis un ordinateur sur Freebox OS http://mafreebox.freebox.fr/. Cliquez ensuite sur “Paramètres de la Freebox”, puis passez en “Mode avancé”. Accédez à la section “Wi-Fi”, puis cliquez sur “Configuration radio”. Enfin, désactivez l’option “Agrégation de bande (MLO)”.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox